Zvony kostelů v Č. Budějovicích od čtvrtka nahradily zvuky hrkaček

Desítky lidí s hrkačkami procházely 2. dubna 2021 na Velký pátek historickým centrem Českých Budějovic. Hrkači pomocí dřevěných klepačů a řehtaček nahrazují zvuk zvonů, jež podle tradice na Zelený čtvrtek odlétly do Říma. ČTK/Pancer Václav

České Budějovice - Zvony kostelů v Českých Budějovicích od čtvrtečního večera opět nahradily zvuky velkých hrkaček. Průvod přibližně tří desítek lidí s těmito nástroji prochází centrem města v pravidelných intervalech a skončí až v sobotu večer. Hrkání je velikonoční tradicí, která má připomenout, že zvony podle úsloví odletěly do Říma. ČTK to řekl Víťa Marčík, jenž akci ve městě tradičně pořádá.

"Jako musíme jíst, pít a dýchat, tak musíme mít svobodu a musíme milovat. S tím je spojeno i to, že jsem věřící a chci vyznat víru. A touto formou to spojujeme s tradicemi,“ uvedl. Podle pověsti zvony odlétají do Říma vždy na Zelený čtvrtek. Po odeznění modlitby Sláva na výsostech Bohu zvony umlkají a v Římě jim má požehnat papež. Zvony se pak vrací vždy na Bílou sobotu. Třídenní mlčení zvonů má vyjádřit smutek a střídmost křesťanů.

V minulosti Českými Budějovicemi od Zeleného čtvrtka do Bílé soboty chodilo sedm desítek takzvaných hrkačů v černých oblecích s bílou maskou na obličeji. Loni Marčík kvůli omezení souvisejícími s koronavirem městem prošel pouze s jedním dalším účastníkem. Letos však situace povolila výjimku na tuto akci, i když v omezenějším režimu než v minulosti. "Dodržujeme hygienická opatření a trochu jsme změnili trasu. Ale jsem moc rád, že to letos můžeme dělat,“ řekl.

Marčík stojí i za dalším tradičním velikonočním projektem, kterým je dnešní tesání kříže. Také tuto aktivitu museli organizátoři kvůli koronaviru změnit. "Přesunuli jsme ji z náměstí Přemysla Otakara II. před katedrálu svatého Mikuláše. "Dříve to bývalo tesání 12 křížů. Ale teď jsme to museli změnit a přesunout, protože to přitahovalo hodně lidí, kteří tesání sledovali,“ řekl Marčík.

Hrkání a tesání kříže v Českých Budějovicích jsou jedny z mála velikonočních akcí, které se v Jihočeském kraji konají i při koronavirové pandemii. Mnohé další události organizátoři zrušili, část bude on-line. Streamy bohoslužeb připravila českobudějovická diecéze, která někde zároveň zvýší počet mší. Omezení se dotknou obřadů, jako je vigilie při Bílé sobotě.