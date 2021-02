Zvonařka se po opravě poprvé otevřela celá, hala až v úterý

Brno - Poprvé od loňského února, kdy začala stavební část prací, se dnes pro cestující otevřelo celé autobusové nádraží Zvonařka v Brně. ČTK to řekl Antonín Grund předseda představenstva ČSAD Brno-město holding, které nádraží vlastní.

"Od úterka bude přístupná i nová výpravní budova, tento týden zatím od 6:00 do 18:00 hodin, poté by měla být přístupná až do 22:00. Dnes se do ní ještě stěhovaly informace a pokladny," řekl Grund. Přístupná jsou všechna nástupiště a funguje i informační systém

Hlavní změnou je podle něj pro cestující to, že se nádražím neprochází po okrajích jako dosud, ale středem, odkud vede i systém navigačních šipek a směrovek.

"Souběžně s novou výpravní halou bude v provozu i ta stará, kde mají cestující další zázemí. V budoucnu bychom ji také chtěli rekonstruovat a vytvořit tam zázemí pro nádraží. Vzhledem k tomu, že leží podél Plotní ulice, reorganizace by měla navázat po dokončení na novou Plotní," dodal Grund. V Plotní ulici vznikne po přeložení tramvajové trati nová zastávka MHD.

Proměna nádraží z přelomu 70. a 80. let minulého století vyšla na více než 100 milionů korun. Mluvilo se o ní řadu let, například kvůli nevzhledným stánkům. První etapa prací začala v listopadu 2019. Obsahovala převážně očištění a natírání železné konstrukce a celkové prosvětlení nádraží pomocí téměř 400 nových světel. Druhá etapa začala loni v únoru. Zahrnovala změnu a modernizaci nástupišť i stavbu nové výpravní budovy, která je tvořena sklem a hliníkem. Na modernizaci nádraží se podíleli architekti ze studia Chybík+Krištof.