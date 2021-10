Zvon, který se po 81 letech vrátil do Píště, bude nejprve vystaven

V obci Píšť na Opavsku se konala 16. října 2021 mše u příležitosti návratu původního zvonu do kostela sv. Vavřince. Zvon byl zrekvírován za druhé světové války. Dosud visel v kostele v německém Grötzingenu u Stuttgartu. V rámci projektu Zvony míru a pokoje pro Evropu se má do ostravsko-opavské diecéze vrátit šest zvonů snesených z tamních kostelů za druhé světové války.

Píšť (Opavsko ) - Zvon z roku 1649, který se dnes po 81 letech vrátil do Píště na Opavsku, bude nejprve půl roku vystaven v místním kostele. Kdy bude zavěšen do věže kostela svatého Vavřince, se ještě neví. Nejprve musí odborníci posoudit jeho technický stav. Začne i proces, na jehož konci bude zvon prohlášen za kulturní památku. Na dotaz ČTK to dnes řekl expert na zvony ostravsko-opavské diecéze Tomáš Hejda.

Zvon byl zrekvírován za druhé světové války. Dosud visel v kostele v německém Grötzingenu u Stuttgartu. V rámci projektu Zvony míru a pokoje pro Evropu se má do ostravsko-opavské diecéze vrátit celkem šest zvonů snesených z kostelů za druhé světové války. Měly být roztaveny a použity ve zbrojním průmyslu.

"Zatím nebylo moc času zvon prohlédnout. Nyní bude půl roku vystaven v místním kostele. Během své existence zvon utrpěl určitá poškození. Budeme jej muset nejprve prohlédnout a poškození posoudit. Pak se rozhodne, zda vůbec může být znovu zavěšen do věže kostela," uvedl Hejda.

Farář z Píště Petr Černota věří, že se zvon do věže, kde jsou nyní umístěny tři zvony staré asi 20 let, vrátí. "Zatím bude umístěn v přední části presbytáře. Pak se budeme radit s odborníky, farníky i s obcí o jeho definitivním umístění. I nadále ale bude sloužit k liturgickým úkonům. Bude svolávat věřící k modlitbám," uvedl farář.

Podle něj má zvon nedocenitelnou historickou hodnotu. Starosta obce Daniel Fichna dodal, že po monstranci z roku 1609, která je uložena v budově místní fary, jde o druhou nejstarší památku v obci. Z věže kostela v Píšti byly za války sneseny tři zvony. Jeden se nedochoval. Další se také našel v Německu, zvon z roku 1743 ale zůstane v obci Sulz am Nackar.

Celkem se má podle Hejdy do diecéze postupně vrátit šest zvonů. Například do Třebomi, Věřňovic či Třanovic. Nejstarší z navrácených zvonů poputuje do Oldřišova. Pochází z roku 1507. "Není žádný časový harmonogram. Důležité je to, že některé německé farnosti jsou už v kontaktu s farnostmi na české straně," řekl ostravsko-ospavský biskup Martin David.

Projekt Zvony míru inicioval ve své rottensbursko-stuttgartské diecézi tamní biskup Gebhard Fürst. "Před deseti lety jsme zjistili, že ve věži naší katedrály zvoní zvon, který původem patří jinam. Bylo zajímavé vrátit zvon na původní místo. Proto jsme se rozhodli prověřit všechny zvony v diecézi. Celkem se jedná o 1200 farností," uvedl biskup Fürst.. Dodal, že celkem se našlo šest desítek zvonů, které postihl podobný osud. Většina z nich bude mířit do Polska. Zda se do projektu zapojí i další německé diecéze, zatím není jasné. "Jsme teprve na začátku," řekl. Podle něj je celý projekt naplánovaný na šest let.

Zvon z Píště není prvním, který se na Opavsko vrátil. Do věže kostela Nanebevzetí Panny Marie v Šilheřovicích na Opavsku se v srpnu vrátil zvon, který byl také zrekvírován za druhé světové války a původně měl být roztaven. Více než 250 let starý zvon zasvěcený Panně Marii a sv. Josefovi po válce vyzváněl na věžích dvou kostelů v Kolíně nad Rýnem.