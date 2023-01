Zvolený prezident Pavel se ve čtvrtek sejde s Kalou a Vondráškem

Praha - Zvolený prezident Petr Pavel se ve čtvrtek sejde s prezidentem Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) Miloslavem Kalou a policejním prezidentem Martinem Vondráškem. Vyplývá to z programu Pavla. Dnes má v plánu schůzku s poradcem pro národní bezpečnost Tomášem Pojarem a ministrem vnitra Vítem Rakušanem (STAN).

Pavel řekl v neděli, že bude chtít uskutečnit audit v Kanceláři prezidenta republiky. Ideální by podle něj bylo, kdyby se stihl do jeho inaugurace, která byla ohlášena na 9. března. Avizoval, že o tom chce s Kalou jednat. V neděli uvedl, že chce mít "klidné svědomí, že to, co přebíráme, přebíráme v pořádku, že tam na nás nebudou čekat nějací kostlivci ve skříních". Poukázal přitom na podezření z neoprávněného nakládání s utajovanými dokumenty a jejich skartací na Hradě za éry Miloše Zemana.

V rozhovoru, který dnes zveřejnil Reflex.cz, Pavel uvedl, že v prezidentské kanceláři bude potřeba nejen audit NKÚ, ale i hloubkový úklid ve všech oblastech. Odůvodnil to tím, že realita, se kterou se zatím v náznacích setkává, je výrazně horší, než si představoval.

"Je evidentní, že kancelář prezidenta už dávno neplnila účel, který měla, ztratila jakoukoli sebereflexi, pokud jde o transparentnost výkonu vysokého státního úřadu, a v rozsáhlé míře tam prováděli vlastní aktivity, často v šedé zóně, ne-li přímo za hranou zákona," prohlásil Pavel a nevyloučil případné trestní oznámení. Podle Pavla je skutečně vážný důvod se domnívat, že byly překročeny pravomoce a možná byl i porušen zákon. Konkrétnější být nechtěl. V rozhovoru rovněž ale uvedl, že nemá důvěru ani k části útvaru ochrany prezidenta.

S policejním prezidentem Vondráškem by mohl Pavel probrat například osud bezpečnostních kontrol na Pražském hradě, které zajišťuje policie. Opakovaně řekl, že bude chtít jejich zrušení a otevření Hradu.

Mluvčí policejního prezidia Jozef Bocán na dotaz ČTK v pondělí uvedl, že policie nyní o změně režimu neuvažuje, do budoucna ji ale nevylučuje. "S nově zvoleným prezidentem republiky budeme jednat o všech relevantních bezpečnostních otázkách, včetně bezpečnostního režimu u chráněných objektů," sdělil Bocán.

Kontroly byly zavedeny v roce 2016, tehdy se k nim Pražský hrad aktivně hlásil a obhajoval je. Rakušan loni v lednu požádal policii o revizi zabezpečení a byl podle něj připraven plán na zmírnění vnějších opatření. Po zahájení ruské invaze na Ukrajinu k tomu ale nebyla podle ministra vhodná doba. Loni na podzim začal požadovat konec kontrol i samotný Hrad, policie k jejich ukončení nepřistoupila.