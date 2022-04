Žukov ztratil nervy, ulehčil Kladnu cestu k mečbolu a dost možná i k záchraně

Jihlava - Vyloučení ruského brankáře Maxima Žukova ve čtvrtém utkání baráže o extraligu se ukázalo být pro Jihlavu až příliš vysokou překážkou k překonání. Za stavu série 1:2 z pohledu Dukly bylo v tu chvíli průběžné skóre dnešního souboje vyrovnané 1:1, když Žukov zasáhl holí kladenského útočníka Matěje Berana a dostal trest na pět minut a do konce zápasu. Do branky musel mladý Adam Wolf, jenž dlouho nechytal soutěžní duel. Klíčový okamžik nejen čtvrtého zápasu, ale dost možná i celé série. Tím spíš, pokud by Žukov obdržel ještě dodatečný disciplinární trest.

K okamžiku z poloviny 17. minuty se vyjádřili i trenéři obou týmů na pozápasové tiskové konferenci. "Byl tam chumel hráčů a my jsme vůbec nevěděli, co se děje. Najednou vidím signalizaci rozhodčího, tak jsem si myslel, že udělal něco některý z našich beků, ale netušili jsme co. Samozřejmě jsme věděli už před zápasem, že se budou snažit nám do Maxe trošku chodit, aby ho dostali z té komfortní zóny. Dneska to udělali tak chytře, že se jim to povedlo. A zápas kvůli tomu dostal trošku jiný obraz, než jsme si představovali," přiznal jihlavský Viktor Ujčík.

"Já jsem to ze střídačky neviděl, byl tam chumel před bránou, potom jsme na to koukali na tabletu. Bylo vidět, že gólman Jihlavy tam hokejkou bouchnul Matěje Berana," uvedl asistent kladenského kouče Jiří Burger:

Ani jeden z nich si nevybavoval, že by zažili vyloučení gólmana do konce utkání, tím spíš v tak důležitém utkání.

"Já se rozhodčího radši dvakrát ptal, jestli jako musí opravdu odejít. Já bych třeba místo Maxe poslal do kabin Ádu (Wolfa), ale nešlo to," řekl s úsměvem Ujčík. "Nezažili jsme to, je to něco nového, ale takové situace musíme zvládnout. Tím spíš, když byly dopředu nahlášené soupeřem, že takhle nějak to bude," dodal Ujčík. "Ne, nic takového si vážně nevybavuju," marně lovil v paměti Burger, který má za sebou - stejně jako Ujčík - bohatou hráčskou kariéru.

Bylo zřejmé, že ztráta klíčového muže sestavy se na Dukle musí projevit. I proto, že kvůli jeho zkratu domácí v následním oslabení dvakrát inkasovali. "Nějakým způsobem se to na týmu určitě podepsalo, když se podívám na konečné skóre... Samozřejmě pro Ádu bylo hrozně těžké naskočit do rozjeté série. Už si ani nepamatuju, kdy chytal naposledy, je to nějaké dva měsíce. Nebylo to přitom kvůli tomu, že bychom ho nechtěli do brány dát, ale měl nějaké zdravotní problémy, do toho se mu narodilo dítě, všechno se to sešlo," přiblížil Ujčík.

"To Maxovo vyloučení ale tak nějak celkově zapadlo do toho kontextu našeho dnešního výkonu. Dnes se nám to opravdu hrubě nevydařilo, což nás hrozně mrzelo i kvůli skvělým divákům, kteří nás povzbuzovali i za nepříznivého stavu. Už jen kvůli nim bychom chtěli sérii vrátit ještě do Jihlavy a já věřím, že dneska se tady na tom stadionu nehrálo naposledy," řekl Ujčík s připomínkou chystané výstavby nové arény.

Oba trenéři pak pobavili všechny přítomné debatou o tom, zda Žukov dostane ještě dodatečný disciplinární trest, který by mu vystavil stopku do dalšího pokračování série.

"No, máme tady šéfa disciplinárky," smál se Burger. "Rozmysli si, co řekneš," otočil se na kolegu Ujčík, který je coby předseda disciplinární komise hokejové extraligy kvůli střetu zájmů dočasně mimo funkci a jeho pravomoci převzal další člen komise Tomáš Jelínek.

"Kdyby to bylo na mně, tak Max samozřejmě v pondělí chytá," dodal v odlehčeném duchu Ujčík. "My bychom byli asi o něco radši, kdyby nějaký trest ještě přišel," reagoval se smíchem Burger.