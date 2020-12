Zubr evropský se úspěšně vrací do volné přírody

Varšava - Díky ochranným programům narůstá počet jedinců největšího suchozemského savce na našem kontinentu - zubra evropského. Kdysi hojně se vyskytující zubr žil začátkem minulého století jen na několika málo místech v zajetí a lidé ho začali znovu vysazovat do přírody až po druhé světové válce. Do roku 2003 pak jeho počty narostly do 1800 jedinců, v roce 2019 se v Polsku, Bělorusku a Rusku vyskytovalo již přes 6200 zubrů žijících ve 47 volně se pohybujících stádech, napsal deník The Guardian.

Mezinárodní svaz ochrany přírody (IUCN), který pravidelně aktualizuje údaje o ohrožených druzích, nedávno odstranil zubra evropského z kategorie náchylných druhů a nyní ho klasifikuje pouze jako "téměř ohroženého". Spoluautor nového hodnocení a člen expertní skupiny IUCN pro bizony Rafal Kowalczyk však varuje, že je potřeba zlepšit přirozené prostředí zubrů a posílit jejich genetickou různorodost, protože nynější stáda jsou od sebe izolována a jen osm z nich je dost velkých na to, aby mohla z pohledu genetiky dlouhodobě přežít.

"Historicky byli zubři zaváděni především do lesů, kde však v zimě nenajdou dostatek potravy. Jenže když se z lesů přesunou do zemědělských oblastí, často se dostanou do křížku s lidmi," vysvětluje Kowalczyk. "Aby se těmto konfliktům předešlo a zubři nebyli závislí na dokrmování, bude potřeba vytvořit chráněná území, která budou zahrnovat i louky, na nichž se budou moci zvířata pást," zdůrazňuje Kowalczyk.

V České republice se podle dat z roku 2019 vyskytuje 126 zubrů, což je malé zlepšení oproti roku 2018, uvádí ředitel ochranářské společnosti Česká krajina Dalibor Dostál. Asi půlka našich zubrů žije v takzvaných polodivokých chovech, jako jsou například rezervace u Milovic na Nymbursku či obora Židlov na Českolipsku. Druhou půlku představují zoologické zahrady či soukromé chovy.

Ač rozlehlé vojenské prostory například v Doupovských horách či u obce Libavá na Olomoucku potenciálně představují pro zubry příhodné prostředí, zcela volně v přírodě u nás tito velcí savci zatím nežijí a ČR v tomto ohledu velmi výrazně zaostává za ochranářsky vyspělými zeměmi, podotýká Dostál.