Zubařka dle obhajoby zabila partnera v omluvitelném hnutí mysli

Praha - Kutnohorská zubařka, která usmrtila partnera, nespáchala podle svého obhájce vraždu, ale zabití v omluvitelném hnutí mysli. Muž ji dlouhodobě psychicky i fyzicky deptal, uvedl advokát Martin Bugaj u pražského městského soudu, který dnes začal kauzu projednávat. Partner se zubařkou podle právníka manipuloval "na pomezí náboženství a psychoterapie". Státní zástupkyně žádá pro obžalovanou trest v dolní polovině trestní sazby za předem promyšlenou vraždu, tedy v rozmezí 12 až 16 let vězení.

Usmrcený padesátiletý muž byl samozvaným léčitelem a měl kolem sebe užší okruh asi 20 lidí, kteří si od něj nechali radit se životem. Dvaatřicetiletá zubařka ho podle obžaloby zavraždila po půlnoci na 4. října 2022, a to v pražském bytě druhé obžalované - pětašedesátileté bývalé učitelky tělocviku Ireny Stejskalové. Ta zubařku podle státní zástupkyně utvrzovala v tom, že musí muži vyhovět v jeho přání zemřít. Jméno zubařky nelze uvést kvůli pravidlům o ochraně obětí trestné činnosti. Počátkem loňského roku totiž žena přijala na partnerovo přání jeho příjmení.

Zubařka v dnešním hlavním líčení nevypovídala, mluvil za ni její advokát. "Cítí se být vina smrtí poškozeného. Má zájem uzavřít se státní zástupkyní dohodu o vině a trestu, pokud by se změnila právní kvalifikace skutku. (...) Jednala v silném rozrušení ze strachu, zmatku, omluvitelného hnutí mysli a v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného," prohlásil. Za zabití by ženě hrozilo tři až deset let odnětí svobody. "Dlouhou dobu ji ovládal a ona byla naučená plnit jeho pokyny," řekl právník o vztahu mezi klientkou a jejím druhem.

Z přečtených protokolů o dřívějších policejních výpovědích zubařky vyplynulo, že s partnerem ji v době jejích vysokoškolských studií seznámila jejich společná známá Stejskalová. Nejprve zubařku "léčil", a to tak, že přikládal ruce na její hrudník či bederní páteř. Absolvovala takto stovky sezení, za každé platila 500 korun v hotovosti. Takto podle ní léčil další stovky lidí a dříve ještě mnohem víc. "Všichni jsme ho vnímali, že pomáhá lidem, že má nějaké schopnosti," vysvětlila.

Žít spolu začali počátkem loňského roku, muž byl zubařčiným prvním partnerem. Podle ní pracoval ve skladu zeleniny, měl zdravotní problémy s očima a už od jara mluvil o tom, že nechce být na světě. "Nejdřív jsem ho nebrala vážně. Pak ale říkal, že jestli ho opravdu miluji, tak ho v tom nenechám a pomůžu mu," popsala.

Až v jednom z pozdějších výslechů připustila, že muž ji před zbytkem skupiny ponižoval, nutil ji svlékat se, spát v posteli s jinými členy společenství, přiměl ji prodat babiččin dům nebo jí vyhrožoval smrtí lidí, na kterých jí záleželo. "Řekl mi také, že znemožním mé zemřelé matce projít nebeským očistcem. Nebyla jsem jediná, komu se tohle dělo, nebylo úniku," uvedla. Mimo jiné ji přesvědčoval o tom, že v minulých životech byla čarodějnice a že může za smrt své matky, protože má v sobě zlou energii, kterou ubližuje všem v okolí včetně pacientů.

"Řídil celý můj život - co budu snídat, co budu dělat. (...) Všechny nás přesvědčil, že nám vidí do hlavy a čte si každou myšlenku, takže si může načíst celý náš život a ví o člověku úplně všechno," dodala.

Podle státní zástupkyně muž před svým skonem dobrovolně spolkl lék, který obstarala zubařka a který měl zklidňující a hypnotické účinky. Zubařka ho poté v přítomnosti Stejskalové řízla skalpelem do třísla a na zápěstí a vpíchla mu celkové anestetikum. Právě na akutní otravu touto látkou muž zemřel. Obě vysokoškolsky vzdělané ženy po činu čekaly, až mužovo tělo samo zmizí, protože jim to před svým skonem sliboval, uvedla obžaloba. Když tělo nezmizelo, ženy se společně obrátily na policii.

"Strašně mě mrzí, kam to zašlo. Nechtěla jsem, aby to tak dopadlo," řekla zubařka s pláčem policistům.