Ztráta DPP na jízdném kvůli covidu by letos mohla být tři čtvrtě miliardy Kč

Praha - Ztráta pražského dopravního podniku (DPP) na jízdném způsobená poklesem cestujících kvůli pandemii covidu-19 by letos mohla být zhruba tři čtvrtě miliardy korun, což je meziročně méně. Záležet však bude na vývoji pandemie na podzim a opatřeních proti ní. ČTK to dnes řekl generální ředitel DPP Petr Witowski. Loni podnik na jízdném tratil zhruba 1,4 miliardy korun. Pražskou MHD loni využilo kvůli pandemii covidu-19 meziročně o zhruba 40 procent cestujících méně.

"Letos jsme na tom lépe, co se týče jízdného, než v loňském roce. Myslím si, že letos by se to mohlo udržet kolem tři čtvrtě miliardy korun. Ale hodně záleží na tom, jaký bude vývoj situace okolo covidu, zda nás čeká nějaký další lockdown nebo nečeká, protože od toho to bude hodně odvislé," řekl Witowski.

V pražské veřejné dopravě roste počet cestujících podle ředitele každý týden o zhruba dvě procenta. Před prázdninami ji využívalo o 23 až 41 procent méně lidí než před pandemií. Na současný počet cestujících ale mají vliv končící prázdniny. "Jak to bude opravdu, ukáže až začátek školního roku. Ke konci října budeme moci lépe vyhodnotit, jestli se lidé opravdu do MHD vrací, nebo zda trendem bude větší příklon k automobilové dopravě," řekl.

Čištění vozů a prostor MHD v souvislosti s pandemií podnik proti loňsku nezměnil. Tehdy zvýšil frekvenci a upravil technologie čištění vozů a u vstupů do metra rozmístil zásobníky s dezinfekcí. Pro zaměstnance nadále nakupuje ochranné pomůcky.

Náklady na opatření proti covidu zatím meziročně klesají. "Pořád jsou to ale desítky milionů korun. Ale tím, jak jsme méně jezdili, tak provozní prostředky spoříme. Takže to neznamená nárůst běžných výdajů DPP, protože na jedné straně víc vydáváme, ale na druhé šetříme," dodal Witowski.

Největší propad zaznamenala pražská MHD při první vlně pandemie loni od 11. března do 26. května, kdy klesl počet cestujících proti normálu až o 83 procent. V půlce března klesl počet cestujících v metru z více než milionu na 200.000 lidí. Počet cestujících se začal zvyšovat v dubnu a květnu a nejvíc lidí využilo metro v září. Následně začalo cestujících opět mírně ubývat. Počet cestujících do stavu před pandemií se dosud nevrátil.

Upravovány byly v průběhu roku podle vytíženosti jízdní řády, kdy bylo vydáno na 10.000 změn. Provoz některých linek byl přerušen, zkrácen byl denní provoz a prodlouženy intervaly. Provoz metra a tramvají se vrátil do normálního stavu letos v sobotu 28. srpna a autobusy podle běžných jízdních řádů začnou jezdit 1. září.