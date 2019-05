Ztracený rys je zas v Moravském krasu,hlásí svědci, důkazy nejsou

Blansko - Ztracený vzácný rys ostrovid je znovu v Chráněné krajinné oblasti Moravský kras, uvádějí svědci. Chybějí ale důkazy, fotografie či stopy. Nelze tedy říct, že rys v lokalitě skutečně pobývá. ČTK to dnes řekl zoolog a vedoucí výzkumu rysa z Ústavu ekologie lesa Mendelovy univerzity v Brně Martin Duľa. Po rysovi v krasu se tak stále pátrá.

V krasu se rys, kterého vědci pojmenovali Kryštof, zdržoval minimálně od září 2016. Poslední věrohodné zprávy o něm ale vědci mají z loňského podzimu. Letos na jaře požádali o pomoc při pátrání po něm také veřejnost.

"Lidé se nám stále ozývají s hlášením, dávají nám tipy, ale bohužel nemáme žádná tvrdá data. Fotografie, stopy. Také stržená kořist, která se objevila, nebyla od rysa, ale pravděpodobně od nějakého zaběhnutého psa," uvedl zoolog.

Svědci hlásí, že kočkovitou šelmu větších rozměrů viděli na konci dubna na zahradě ve stráni podél značené turistické stezky ze Sloupu do Vavřince. Podle svědectví měla odhadem kolem 70 centimetrů, tmavě okrovou barvu a štětiny na uších, mohlo tedy jít o rysa. Zvíře, jakmile lidi zahlédlo, zmizelo z dohledu. "Je to ale opět neověřená informace, chybí důkazy. Nemáme ani žádné pobytové znaky, a to ani v okolí Moravského krasu," uvedl zoolog. Pomohlo by foto nebo třeba stopa zachycená v blátě. Pozorování lze zasílat na e-mail stopy@selmy.cz.

Zvíře se před létem 2017 podařilo odchytit a nasadit mu sledovací zařízení. Díky němu vědci zjistili řadu zajímavých informací ze života této kočkovité šelmy. Například je patrné, že velikost domovského okrsku samce přesáhla 360 kilometrů čtverečních nebo že se v krasu adaptoval i na frekventované silnice, které překonal při sledování nejméně v 673 případech. Telemetrický obojek ale podle plánu fungoval rok a v červnu 2018 se automaticky odepnul.

Rysa v Moravském krasu naposledy zachytila fotopast na severním okraji chráněné krajinné oblasti na konci loňského září. Poté už ho fotopasti nezaznamenaly a ani v zimě nenašli dobrovolníci, zoologové a myslivci žádné průkazné stopy ve sněhu. Mohl se tak stát obětí pytláků či ho mohlo srazit auto.

Rys ostrovid je největší kočkovitá šelma žijící na českém území. Největší populace žije v jihozápadních Čechách a navazujících oblastech v Bavorsku a Rakousku, kde je 60 až 80 dospělých rysů. Je to plachá a samotářsky žijící šelma. Loví menší kopytníky. Svou kořist překvapuje rychlým útokem ze zálohy. Vyniká bystrým zrakem a má také výtečný sluch. Je chráněným druhem a patří mezi silně ohrožená zvířata.