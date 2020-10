ZŠ či gymnázia s opatřeními souhlasí, VŠ mají výhrady

Praha - Rozhodnutí o střídání tříd při prezenční výuce na druhém stupni základních škol kvůli epidemii covidu-19 a pokračování běžné výuky na nižším stupni víceletých gymnázií hodnotí zástupci škol pozitivně. Výhrady nemají ani proti prodloužení podzimních prázdnin na celý týden. Dobrou zprávou je pro ně také obnovení individuální výuky v základních uměleckých školách (ZUŠ). Vysokým školám vadí zrušení většiny výjimek pro přítomnost studentů v prezenční výuce. Vyplývá to z vyjádření zástupců školských asociací a České konference rektorů na dotaz ČTK.

"Jsme opravdu moc rádi, že můžeme učit prezenčně aspoň ten nižší stupeň," řekla ČTK předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová. Víceletá gymnázia jsou podle ní nyní v podstatě poloprázdná, protože jejich vyšší stupeň se už učí z domova. To, že starší studenti budou v distanční výuce pokračovat dále než dva týdny, se podle ní vzhledem k současné situaci dalo očekávat. Původně měli být doma ve většině ČR do 16. října, nyní to bude všude alespoň o týden déle.

Podle předsedy Asociace ředitelů základních škol Michala Černého je střídavá výuka na druhém stupni nejméně špatnou variantou z těch, o kterých se uvažovalo. Připomněl, že Prymula zmiňoval i možnost druhý stupeň zavřít. Prostřídání tříd ve školách po týdnu je podle Černého organizačně dobře zvládnutelné. Učitelé budou učit stále třídy, které učí i za běžné situace, jen některé z nich prezenčně a další na dálku, řekl.

Problém nemají zástupci škol ani z prodloužením podzimních prázdnin. "Jestli se nějaké dny někde měly vypustit, tak určitě tyto dva," řekl Černý. Podle něj se stejně část ředitelů chystala vyhlásit na tyto dva dny ředitelské volno.

Předseda Asociace ZUŠ Tomáš Kolafa uvítal hlavně to, že se budou moct konat individuální hodiny hry na hudební nástroje. To, že se kolektivní výuka nyní prezenčně konat nebude, je podle něj pochopitelné. Nárůst epidemie je takový, že je jasné, že shromažďování dětí je nesmysl, řekl.

Naopak předseda České konference rektorů Petr Sklenička se k opatřením vyjádřil kriticky, a to hlavně k rozhodnutí zrušit pro většinu vysokoškolských oborů výjimky pro prezenční praktické či laboratorní vzdělávání. "Nás to netěší, protože výjimky byly poslední záchranou, která poskytovala záruku toho, že by semestr nebo akademický rok mohl doběhnout v pořádku," uvedl. "My samozřejmě chápeme, že situace se zhoršuje, ale upřímně nikdo v této zemi nemůže mít data o tom, že by výuka v malých desetičlenných skupinách mohla být nějak nebezpečná," řekl. Podle něj jsou vysoké školy opět jako jediné zavírány preventivně.

Rektoři podle něj nechápou, proč budou moct pokračovat prezenčně v praktické výuce zdravotnické obory, ale ne třeba chemické či biologické. "Jsou to zvláštní výjimky, které netušíme, čím jsou inspirované," řekl. Stále podle něj navíc neexistuje žádný plán, podle kterého by se dalo předvídat, jaká opatření nastanou.

Pokud by současná opatření trvala do 25. října, tak by se podle něj prezenční výuka zřejmě ještě mohla nahradit. "Ale pokud to bude do konce semestru, tak se obávám, že to už nehraditelné nebude," uzavřel.