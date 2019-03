Praha - Snaha o schválení návrhu na zákaz jízdy kamionů v levém pruhu na dálnicích zrychleně v prvním čtení neuspěje. Vetovat to budou Starostové a nezávislí (STAN), TOP 09 i KDU-ČSL, k vetu přitom stačí dva poslanecké kluby. Na dnešní tiskové konferenci před zahájením schůze Sněmovny to řekli zástupci stran. Podle předsedy poslaneckého klubu TOP 09 Miroslava Kalouska je možné, že předkladatelé návrhu požádají o jeho vyřazení z programu schůze.

"Budeme spoluvetovat, takových klubů nás bude víc, projednání ve zrychleném čtení," řekl Kalousek. Totéž potvrdili také předseda STAN Petr Gazdík a šéf lidoveckých poslanců Jan Bartošek. "Co se týče celkového postoje k tomuto návrhu, tak po širokých konzultacích s odborníky nejsme jeho příznivci, jsme pro to, aby zákaz byl stanoven na vymezených úsecích, ale nejsme pro plošný zákaz na celém území," doplnil Kalousek.

Podle Gazdíka mají ministerstvo dopravy a příslušné orgány už dnes možnost na vybraných úsecích použít značku zákazu předjíždění kamionů. Podobně se vyjádřil předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Poslanecký návrh podle Gazdíka řeší situaci "poněkud extrémním způsobem".

Zákaz by podle novely skupiny poslanců ANO, KSČM a ČSSD platil v pracovní dny od 06:00 do 22:00. Vztahoval by se na řidiče nákladních automobilů nad 3,5 tuny a jízdních souprav delších než sedm metrů. Předkladatelé tvrdí, že by se na dálnicích zvýšila plynulost a bezpečnost provozu.