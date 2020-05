Zrušení nákupní doby pro seniory podle obchodů nezpůsobilo potíže

Praha - Zrušení nákupní doby pro seniory podle tuzemských potravinářských řetězců dnes nezpůsobilo potíže. Do obchodů se v době mezi 08:00 a 10:00, která byla dosud vyhrazena lidem nad 65 let, vrátily mladší ročníky. Prodejci očekávají nárůst jejich počtu v dalších dnech, až si lidé na změnu zcela zvyknou. Vyplývá to z ankety ČTK mezi obchodníky.

V obchodech Albert podle jejich ředitele komunikace Jiřího Marečka nenastaly dnes žádné problémy. S komplikacemi se tu naopak setkali v pondělí, kdy se uskutečnila poslední vlna vládního uvolňování. "Řada zákazníků se domnívala, že automaticky končí i vyhrazené hodiny pro seniory. Proto jsme včera (v pondělí) často museli v prodejnách zákazníkům trvající platnost opatření vysvětlovat," uvedl Mareček. Zrušení považuje v tuto dobu za správný krok. Obchody se podle něj pravidelně důkladně čistí a dezinfikují, madla košíků i vozíků a další povrchy se častěji čistí antivirovými prostředky, doplnil.

Tesco mezi 08:00 a 10:00 dnes zaznamenalo větší počet zákazníků. "Vše probíhalo bez problémů a ani po organizační stránce jsme neměli žádný problém, informace o změně se objevila již včera po 16:00, takže jsme měli dostatek času se připravit a zajistit bezproblémový průběh," uvedl mluvčí společnosti Tesco Václav Koukolíček.

Odstranění informačních materiálů k vyhrazené době, instruování personálu i ostrahy stihli také v prodejnách Penny. "Ve srovnání s předchozími dny ubylo v dopoledních hodinách včetně času mezi 08:00 až 10:00 starších zákazníků. Zákazníci mladší 65 let se v původně vyhrazeném čase začali do prodejen vracet, jedná se však pouze o mírný nárůst a očekáváme, že bude trvat minimálně ještě několik dnů, než si zákazníci na tuto změnu opět zvyknou," uvedl mluvčí Penny Tomáš Kubík.

Zmatky a nedorozumění nezaznamenali ani v hypermarketech Globus, sdělila mluvčí společnosti Lutfia Volfová.

Vláda na začátku nouzového stavu nákupní dobu pro seniory dvakrát změnila. Nejprve od čtvrtka 19. března měli senioři vyhrazenou dobu mezi 10:00 a 12:00 v prodejnách potravin, drogeriích a lékárnách. Po prvním dnu účinnosti ale kabinet opatření upravil a hodiny posunul na dobu mezi 07:00 a 09:00. Omezení se také přestalo týkat lékáren. Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví z 23. března stanovilo, že do maloobchodních prodejen potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží s prodejní plochou nad 500 metrů čtverečních mají od 08:00 do 10:00 povolen vstup jen lidé nad 65 let, včetně doprovodu, držitelé průkazů ZTP/P nad 50 let, rovněž s doprovodem a pracovníci pečovatelských služeb. Prodejny menší než 500 metrů čtverečních musely zákazníky spadající do rizikové skupiny obsloužit přednostně.