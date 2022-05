Zrušení EET by měla Sněmovna projednávat odpoledne, navrhne to koalice

Praha - Předlohu o úplném zrušení elektronické evidence tržeb (EET) by měla Sněmovna začít projednávat dnes odpoledne jako první bod pokračování řádné schůze. Zařazení předlohy navrhnou při změnách programu schůze koaliční kluby. ČTK to řekl předseda poslanců ODS Marek Benda po dopolední schůzce členů širšího vedení dolní komory, kteří se ale na této úpravě programu nedohodli. V grémiu je nutná jednomyslná shoda. Koalice má dostatečný počet hlasů k prosazení této změny. O návrhu na dobrovolné užívání EET dnes jednal ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) s šéfkou opozičního klubu ANO Alenou Schillerovou. Podle Bendy bude EET zrušená, spolu s předsedou klubu lidovců Markem Výborným nevyloučil ale debaty při dalším jednání Sněmovny. "Prostor k debatám je ve druhém čtení návrhu," poznamenal Výborný.

Elektronická evidence tržeb byla zavedená v předminulém volebním období s cílem omezit daňové úniky a narovnat tím podnikatelské prostředí. Za koronavirové epidemie se evidence stala faktickou dobrovolnou, a to až do konce letoška. Kabinet Petra Fialy (ODS) má zrušení EET v programu. Poukazuje na podle něho zbytečnou byrokratickou zátěž podnikatelů i na provozní náklady státu, když se EET navíc týká jen hotovostních plateb. Podle Bendy využívají některé větší firmy nástroj k tomu, aby hlídaly, jak účtují zaměstnanci. Chce ale, aby opozice ukázala i na výhody, které by mělo dobrovolné vedení EET pro stát.

Návrh na zrušení EET chtěla koalice projednat v prvním čtení spolu s dalšími kontroverzními předlohami na mimořádné schůzi minulý týden. Opoziční obstrukce plánu zabránily. Hnutí ANO i SPD se přiklánějí k zachování dobrovolnosti elektronické evidence tržeb.

Už loňské přerušení evidence v souvislosti s koronavirovou krizí znamenalo podle dřívějších vyjádření daňových odborníků fakticky její konec. Projekt ale považovali především za politickou záležitost. Finanční správa má i bez EET dostatek informací o činnosti podnikatelů, například přes kontrolní hlášení k dani z přidané hodnoty, uvedli. Význam EET podle ministerstva financí výrazně oslabuje nárůst bezhotovostních tržeb, které nepřipouští tolik prostoru pro obcházení daní.

Elektronická evidence tržeb začala platit od prosince 2016 pro restaurace a ubytovací zařízení. Od března následujícího roku byla povinná pro podnikatele ve velkoobchodu a maloobchodu. Následně se měla rozšířit na další obory, což kvůli koronavirové epidemii nenastalo.