Zrušené trhy v Drážďanech Slovenku Henckovou neodradily, přijede znovu

Drážďany (Německo) - Nebýt pandemie nemoci covid-19, bylo by nyní centrum saské metropole Drážďany plné turistů, kteří do měst přijeli za vyhlášenými adventními trhy. Na blížící se Vánoce upozorňuje jen výzdoba, trhy se kvůli špatné epidemické situaci stejně jako loni nekonají. Prázdnotou nyní zeje i Pražská ulice, kde svůj vánoční stánek letos postavila Silvia Hencková původem ze Slovenska. Kolibu, jak svou budku se slovenskými a českými specialitami nazývá, musela odvézt, aniž by obsloužila jediného zákazníka. Stejné zklamání zažila také loni, i tak se chce ale Hencková za rok do Drážďan vrátit na příští vánoční trhy.

"Ráno manžel ještě jednou do Drážďan telefonoval, zda trhy budou, zda je vše v pořádku. Oni řekli, že ano. Tak jel do Plzně, dostala jsem tam zboží ze Slovenska, nakoupil hned pražskou šunku, přijel domů a já mu řekla, že je konec," vypráví v rozhovoru s ČTK Hencková o tom, jak před dvěma týdny saská vláda zakázala vánoční trhy jen krátce před jejich otevřením. "Ještě dopoledne se trhy připravovaly, odpoledne už byly zrušené," poznamenává.

Hencková, která žije v Německu 27 let, o takovém riziku věděla. Loni prožila stejné zklamání, které bylo možná ještě větší než to letošní. Dostala totiž povolení postavit Kolibu na náměstí Altmarkt, kde se koná slavný vánoční trh Striezelmarkt. Ten je považován za to nejlepší, co Drážďany o adventu nabízejí. Každoročně tento trh přiláká přes dva miliony návštěvníků včetně tisíců Čechů.

"Tam je hrozně těžké se dostat. Loni by to bylo poprvé, co by tam byl slovenský stánek," zdůrazňuje Hencková, která se v Drážďanech vánočního prodeje účastní už pět let. "Měli jsem tehdy také všechno připraveno, vše bylo nakoupeno a týden před začátkem byly trhy zrušeny," vypočítává. Dodává, že přípravy na trh netrvají dny, ale už od konce září se vše organizuje.

"Člověk už ani neví, proč to dělá. Mám ale trochu štěstí oproti druhým, že já zboží ještě prodám. Díky internetovému obchodu jsem našla mezeru, takže si nemusím dělat takové starosti, co teď s tím," říká o svém e-shopu Mňam Slowakei, který vznikl jako náhrada za loňské zrušené vánoční trhy. Problém byl ale s pivem. "Měla jsem strašně moc piva. Nakonec jsem z toho nechala udělat pálenku, protože jsem si říkala, že pivo se zkazí, ale šnaps ne. A dopadlo to parádně," říká Hencková. Letos se ale už raději pivem na trhy nezásobila.

"Máme štěstí, že máme více druhů podnikání, jinak bych zkrachovala. Když vidím ostatní lidi, tak je mi smutno. Nakoupili svařené víno a co teď s ním? Z toho je mi do pláče. Nebylo by lepší těm lidem povědět týden, nebo dva dopředu, že trhy nebudou?" myslí si. "Rozčilovat se nejde, změnit to nejde. Musíme najít cestu, jak z toho ven," poznamenává Slovenka.

Hencková zdůrazňuje, že chápe, že svět nyní prochází výjimečnou situací, přesto vnímá jako ubíjející to, že trhy byly zrušeny, ale tribuny plné fotbalových fanoušků bez rozestupů a roušek nezmizely. "Pořadatel trhů říkal, že areál může ohradit a vpouštět jen omezený počet lidí. Navíc to bylo venku na ulici. To mi nejde do hlavy a nechápe to více lidí. Buď tedy máme pandemii, nebo ne. Když se tohle děje, pak tomu lidé těžko uvěří," říká o nedůslednosti a nerovnosti v karanténních opatřeních.

Díky internetovému obchodu nebude ztráta Henckové tak devastující, s jakou se nyní potýkají jiné obchodníci. "I tak se ale nebavíme o čtyřmístné, ale pětimístné částce," říká. Všechny poplatky a zálohy již předem pořadateli zaplatila. "Co s tím teď bude, to nevíme. Jsou tam věci, jako jsou voda a elektřina, které pořadatel zajišťovat nemusel. Uvidíme, zda o to přijdeme," říká. Zatímco o náhradách pořadatel trhovce ještě neinformoval, přihlášku na příští adventní trhy už obchodníkům rozeslal.

Hencková je ale rozhodnutá přijet do Drážďan i příští rok. "My to děláme jinak. Máme to postavené na lidskosti, ne na kšeftu," vysvětluje svůj přístup k zákazníkům. Díky tomu, jak tvrdí, o návštěvníky neměla nouzi. "U hostů už jsem třeba věděla, co kdo pije. To mi chybí, že se nemohu setkávat s lidmi, ta pohodička, ta slovenská krásná pohoda. To mi opravdu velmi chybí," říká.

Cíl má nyní jasně daný. "Musíme vydržet do března," říká s tím, že do té doby nelze nic plánovat. Na jaře a v létě se opět chystá s Kolibou cestovat po Německu. "Neúčastníme se běžných týdenních trhů, ale jezdíme na velké akce a slavnosti," vysvětluje. K jejím oblíbeným patří slavná regata v Kielu, známá jako Kieler Woche (Kielský týden), která se koná každý rok již od konce 19. století.

Na festivalech a pivních slavnostech neláká Koliba jen české a slovenské krajany, ale i Němce. "Němci si k nám našli cestu. Když nás navštíví třeba v Kolíně nad Rýnem nebo v Düsseldorfu a dozví se, že jezdíme i na vánoční trhy do Drážďan, tak si často naplánují výlet do Saska. Navštíví nás, prohlédnou si Drážďany a zajedou si třeba i do Česka," říká.

I když se Němcům v Česku líbí, nákup pražské šunky u stánků v české metropoli pro ně podle Henckové často končí zklamáním a pocitem podvedení. "Mají tam uvedenou cenu, ta je ale za 100 gramů. Prodejci jim na tácek naloží, pak to dají na váhu a cena pak Němce udivuje," říká. "Když mi pak Němec poví, že za čtyři porce šunky zaplatil v Praze 60 euro (1520 korun) a já mu ji prodám za pět (127 korun), tak s tím mají Němci problém," dodává o praktikách prodejců pražské pochoutky.

Na pražskou šunku ale nedá Hencková dopustit, proto ji také v Kolibě nabízí. "Tu máte výbornou," říká. "Na Slovensku se ale zase dělají nejlepší klobásy," dodává.