Zrušené finále SP Ledeckou mrzelo, zajezdila si freeride

Lenzerheide (Švýcarsko) - Ester Ledeckou mrzely zrušené rychlostní závody ve finále Světového poháru. Ve švýcarském Lenzerheide si tak užila volného ježdění a po letech stála i na měkkém prkně. Uplynulou sezonu mezi elitou označila za úspěšnou, ale ještě by si ráda někde zazávodila.

V Lenzerheide se nejel středeční sjezd kvůli přívalům sněhu a dnešní superobří slalom zahalila mlha. "Trochu mě to mrzí, že jsme si nemohli ten kopec sjet, protože je krásnej. Je to outdoorový sport a s tím se musí počítat," řekla Ledecká v nahrávce pro média. "Nemůžeme ovlivnit počasí, takže to je, jak to je, a tak to beru."

Ráno se sjezdařky dostaly na prohlídku trati. "Probíhalo to tak, že jsem byla na vysílačce a jeden trenér stál mezi mnou a bránou, protože nebylo vidět z brány do brány, tak aby mi ukazoval směr," popsala Ledecká podmínky. Na zvažovanou druhou prohlídku už nedošlo a závod byl zrušen kvůli mlze i sněhu. "Nepodařilo se jim odklidit sníh mimo stopu, aby to bylo bezpečné, aby nedošlo k nějaké kolizi."

Čas Ledecká využila k volnému ježdění. "Dokonce na měkkém prkně, na kterém jsem stála asi po deseti letech. Zase jsme si to užili jinak," řekla skvělá lyžařka i elitní snowboardistka v paralelních slalomech, které jezdí na tvrdém prkně.

Sezona Světového poháru tak pro Ledeckou skončila. Ve sjezdu je celkově osmá, v super-G pátá a v desítce je i v kombinaci. "Myslím, že sezona byla úspěšná, za mě určitě. Povedlo se mistrovství světa na lyžích, spousta skvělých výsledků," řekla dvakrát čtvrtá lyžařka ze šampionátu v Cortině d'Ampezzo. "Doufám, že se líbila i fanouškům a budou mi fandit, abych se dobře připravila na tu další," řekla Ledecká.

Domů se pětadvacetiletá závodnice ještě nevrací. "Dovolená ještě nebude. Všude je spousta sněhu a dá se skvěle trénovat a doufám, že i někde závodit," řekla. S trenéry se ale musí na dalším programu domluvit. "Oni jsou spíš pro trénink a já bych pár závodů jela. Jsem závodní typ. Já bych závodila do roztrhání těla."