Zříceninu hradu Lukov letos poprvé zvelebují i dobrovolníci ze zahraničí

Lukov (Zlínsko) - Zříceninu hradu Lukov na Zlínsku letos poprvé zvelebují i dobrovolníci ze zahraničí. První z nich dorazili na památku, jejíž historie sahá do 13. století, v neděli. S údržbou a opravami hradu budou účastníci mezinárodního pracovního tábora, kteří pocházejí například z Chile, Číny, Portugalska, Chorvatska nebo Ruska, pomáhat dva týdny. Cizinců je nyní na Lukově sedm, řekla ČTK koordinátorka tábora Elisabeth Truhlářová.

Dobrovolnickou akci pro zájemce ze zahraničí organizuje hnutí Brontosaurus. Jeho členové zahájili práce na obnově zříceniny už v 80. letech minulého století. "Vybrali jsme si hrad Lukov, protože to je stálá lokalita hnutí Brontosaurus. Rozhodli jsme se, že ukážeme i cizincům, jak to tady děláme. Už to máme zažité, víme co a jak. Když je to nový projekt, tak abychom nešli na úplně nové místo," uvedla Truhlářová.

Část léta tráví na hradě například jednadvacetiletá Barbara Fredericksenová z Chile, která je letos na několikaměsíčním výměnném studijním pobytu v Německu. "Zvolila jsem si tento program, protože mám ráda historii a staré stavby. Také mám díky němu možnost potkat nové lidi a procvičovat si angličtinu," řekla ČTK studentka.

Věnovat svůj volný čas péči o cennou památku se rozhodl i čtyřiadvacetiletý Laj Čou z Číny, který prvním rokem studuje v Nizozemsku. Na hradě obklopeném lesy se mu líbí. "Chtěl jsem smysluplně strávit léto. Vybral jsem si dobrovolnictví, protože tak můžu být užitečný lidem. Také potkám spoustu nových přátel z celého světa a poznám nové kultury," ocenil Čou.

Na dobrovolníky čekají především jednodušší manuální práce. "Denně pracujeme zhruba šest nebo šest a půl hodiny. Třeba dneska přenášíme kameny, ze kterých se později bude stavět hradba. Včera (v pondělí) jsme vybírali hlínu, která se taky do hradby používá," uvedla Truhlářová. "Práce je fyzicky trochu náročnější, ale jsem na to zvyklý," doplnil Čou.

Cizinci pracují především v areálu dolního hradu. "Jsme rádi, že mají chuť přijet a pomoct dobré věci," řekl Jiří Holík, předseda Spolku přátel hradu Lukova, jehož členové se o památku léta starají. Loni si podle něj hrad prohlédlo rekordních více než 30.000 evidovaných návštěvníků. Podobnou návštěvnost očekávají na Lukově také letos.

Ve 13. století byl Lukov součástí sítě hradů, které tvořily ochranu východní hranice českého království. Za třicetileté války byl střediskem Valachů bojujících za osobní a náboženskou svobodu. Po vypálení a poničení švédskými vojsky chátral, na konci 18. století zůstal definitivně opuštěný a proměnil se ve zdroj levného stavebního materiálu.