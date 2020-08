Zranění Bělorusové by mohli být podle Babiše ošetřeni v ČR

Praha - Česko by mohlo Bělorusku poskytnout humanitární pomoc. Například někteří zranění by mohli být ošetřeni v českých nemocnicích. Po dnešním večerním jednání to uvedli premiér Andrej Babiš (ANO) a Kryścina Šyjanoková z organizace Bělorusové v ČR. Předseda vlády bude o situaci v zemi ve čtvrtek odpoledne jednat s běloruským velvyslancem v ČR. Běloruská národnostní menšina žijící v ČR podle Šyjanokové trvá na tom, aby Česko neuznalo oficiální výsledky voleb a aby nejednalo s Alexandrem Lukašenkem jako s legitimním prezidentem.

"V Bělorusku je vícero lidí, kteří jsou zranění, potřebují lékařskou pomoc. Domlouvali jsme se na tom, že by Česká republika poskytla bilaterálně nějakou humanitární pomoc," uvedl po jednání Babiš. "Oni nám mají dát nějaký návrh, jakým způsobem bychom mohli pomoci, a jestli bychom tam potom eventuálně poslali nějaké letadlo," dodal.

Babiš podle Šyjanokové také jevil zájem o seznam politických vězňů v Bělorusku, který mu zástupci menšiny poskytnou. Ve čtvrtek od 10:00 se podle Šyjanokové uskuteční schůzka čtyř zástupců běloruské menšiny v ČR a ve věci angažovaných organizací se zástupci ministerstva zahraničí.

Zástupci Bělorusů premiérovi též navrhli, aby se spojil a jednal s nově vzniklou koordinační radou, kterou vytvořila běloruská opozice s cílem zajistit klidné předání moci, případně s opoziční prezidentskou kandidátkou Svjatlanou Cichanouskou, jež je v exilu v Litvě. Ve vedení koordinační rady je mimo jiné spisovatelka Světlana Alexijevičová, která jako první Běloruska byla oceněna před pěti lety Nobelovou cenou. Podle Šyjanokové Babiš uvedl, že je ochoten s radou i Cichanouskou jednat. S Babišem se dnes ve Strakově akademii setkala také Alena Kovářová, zástupkyně běloruské menšiny v radě vlády.

Lukašenko, který vládne Bělorusku 26 let, čelí už přes týden masovým protestům. Část obyvatel pokládá jeho oficiálně oznámené vítězství v prezidentských volbách z 9. srpna s více než 80 procenty hlasů za zfalšované. Lidé v ulicích dál žádají jeho odchod i přes tvrdý postup bezpečnostních sil vůči demonstrantům v minulých dnech. Zadrženo bylo na 7000 lidí a z toho kolem 4000 stále zůstává ve vězení. Při zásazích několik lidí zahynulo, řada Bělorusů je nezvěstná.

"Nálada v Bělorusku je zásadně proti prezidentovi. Není to téma, jestli Rusko, nebo Evropská unie, nebo který směr, ale zkrátka největší zklamání podle nich přišlo v rámci řešení koronaviru, kdy to prezident Lukašenko zpochybňoval," poznamenal Babiš na základě informací od zástupců běloruské menšiny.

Ministři zahraničí zemí EU se v pátek shodli na sankcích proti běloruským představitelům zodpovědným za násilné potlačení protestů a falšování výsledků sporných voleb hlavy státu. Předseda Evropské rady Charles Michel po dnešním summitu členských zemí sdělil, že podle Evropské unie prezidentské volby v Bělorusku nebyly ani svobodné, ani spravedlivé. Proto EU neuznává jejich výsledek. Babiš po jednání novinářům řekl, že Evropská rada také potvrdila dohodnuté sankce.