Zpěvák R. Kelly opět skončil ve vazbě kvůli sexuálním obviněním

Washington - Americký zpěvák R. Kelly podruhé v letošním roce skončil ve vazbě kvůli obviněním ze sexuálních trestných činů. Poprvé byl zadržen v únoru na základě obvinění, které vznesla prokuratura, nyní ve vazbě skončil po rozhodnutí federální velké poroty, informovala dnes agentura AP. Ve vazbě byl Kelly také v březnu, tehdy to bylo kvůli neplacení výživného.

Nově byl zpěvák zadržen ve čtvrtek večer místního času (v noci na dnešek SELČ) v Chicagu. Federální obvinění proti zpěvákovi mají 13 bodů, týkají se mimo jiné dětské pornografie, přečinů proti nezletilým či maření spravedlnosti.

V sexuální kauze byl Kelly zadržen již v únoru, kdy byl obviněn z deseti případů sexuálního zneužití čtyř dívek, z nichž tři byly nezletilé. Vinu tehdy odmítl a soud ho propustil na kauci. Státní prokuratura v květnu obvinění rozšířila o dalších 11 bodů, mimo jiné o zneužití další nezletilé dívky.

Dvaapadesátiletý držitel ocenění Grammy se prosadil jako zpěvák, skladatel i producent. Jeho největšími hity jsou písně Bump n' Grind, I Believe I Can Fly a duet I'm Your Angel s Céline Dionovou. Jeho píseň Sign of Victory se stala oficiální hymnou fotbalového mistrovství světa pořádaného v roce 2010 v Jihoafrické republice.