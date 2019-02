Chicago - Americký hudebník a zpěvák R. Kelly byl úřady obviněn z deseti případů sexuálního zneužití většinou nezletilých dívek. Informovala o tom americká média s odvoláním na soudní dokumenty. Kellyho již v minulosti z nepřípustného chování vinila řada žen a některé hudební společnosti s ním proto přerušily spolupráci. Ve čtyřech bodech obžaloby mu podle Reuters hrozí tří až sedmiletý trest.

Podle listu Chicago Tribune hovoří soudní dokumenty o tom, že nutil dvě nedospělé dívky k orálnímu sexu; jednu v letech 1998 až 2001, druhou poté mezi roky 2009 a 2010. S další nezletilou dívkou měl sexuální styk proti její vůli.

Soudce dnes vydal na zpěváka zatykač, uvedl deník. Podle agentury Reuters by se měl objevit u soudu v sobotu.

Hudebník vlastním jménem Robert Sylvester Kelly se potýká s problémy z minulosti již několik let. Loni jej ze svých playlistů vymazala streamovací služba Spotify, letos v lednu s ním ukončilo spolupráci vydavatelství Sony Music.

R. Kelly se prosadil jako zpěvák, skladatel i producent. Jeho největšími hity jsou písně Bump n' Grind, I Believe I Can Fly a duet I'm Your Angel s Céline Dionovou. Jeho píseň Sign of Victory se stala oficiální hymnou fotbalového mistrovství světa pořádaného v roce 2010 v Jihoafrické republice.