Zpěvák Honza Křížek chystá desku Revoluce, předznamenává ji videoklip

Praha - Zpěvák, skladatel a producent Honza Křížek známý ze svého působení v kapele Walk Choc Ice chystá svou druhou autorskou desku Revoluce. Nahrávku, která vyjde 17. září, předznamenává stejnojmenný singl a videoklip v režii Michala Jiráně. Jedenáct novinek vzniklo za několik dní v době nejpřísnější uzavírky při pandemii koronaviru. Křížek je složil a nahrál ve svém studiu. ČTK o tom za umělce informoval Vít Sekvard.

Po žánrově pestrém eponymním debutovém albu z roku 2017 se Křížek s novou deskou vrací zpět ke svým kořenům a hudebnímu vývoji, který je silně ovlivněn tvorbou kapel Red Hot Chilli Peppers, Beastie Boys a Rage Against The Machine. Novým skladbám dominuje razantnost. "Skladby jsem nahrál během několika dní a prakticky je nechal v takové podobě, jak vznikly. Chtěl jsem, aby byly autentické a zůstal v nich zachycený ten moment a rozpoložení, ve kterém jsem je vytvořil. Během lockdownu se ve mně nahromadila spousta energie a emocí, které jsem vypustil do nových písní," uvedl Křížek.

Natáčení klipu se uskutečnilo v FZG studiu v Klecanech u Prahy. Rozsáhlý areál s polorozpadlými budovami poskytl podle tvůrců prostředí příznačné záměru umocnit atmosféru vnitřního zpěvákova boje. "Revoluce je to nejvýstižnější slovo pro to, čím jsem si za poslední měsíce prošel. Jako člověk, ale i umělec jsem prožil pár zásadních převratů v životě. A myslím, že nejsem sám. Doba, ve které žijeme, a události, které zažíváme, ovlivňují všechny z nás. Ať už je to pandemie, politika, sociální a klimatické změny, ale i psychický dopad toho všeho na nás samotné," podotkl.

Křížek po absolvování konzervatoře založil se svým bratrem jednu z nejpopulárnějších crossoverových kapel 90. let Walk Choc Ice, která vystoupila i na koncertech hudebních veličin, jako jsou Rage Against The Machine, Faith No More nebo David Bowie. Po ukončení činnosti kapely se zúčastnil hudebních projektů, spolupracoval mimo jiné s Ivanem Králem, Davidem Kollerem, Mirem Žbirkou nebo Radimem Hladíkem a kapelou Blue Effect. V roce 2017 vyšlo jeho debutové album, ve stejném roce získal cenu Objev roku v hudební anketě Žebřík časopisu iReport.

Křížek na svém sólovém albu pracoval intenzivně půl roku. Do výsledku se promítlo úmrtí jeho spoluhráče z Blue Effectu Radima Hladíka i narození druhého syna. "Moje album Honza Křížek je o ztrátě a nalezení někoho nebo něčeho. Vypovídá o bolesti a radosti a jestli deska někomu v takové chvíli pomůže, tak budu šťastný kluk a chlap," řekl tehdy ČTK Křížek.