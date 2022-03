Zpěvák a hudebník Vladimír Mišík oslaví narozeniny s rodinou, mejdan nezvládne

Praha - Zpěvák a hudebník Vladimír Mišík oslaví své 75. narozeniny, které připadají na 8. března, s rodinou. Vzhledem ke svému zdravotnímu stavu bujaré oslavy ani případný koncert nezvládne. Mišík to uvedl v rozhovoru s ČTK. Ujdu sotva padesát metrů, na svolání nějakého mejdanu nemám sílu, řekl.

"Omlouvám se, ale už to bohužel koncertně nedám. Lékaři při mých posledních vystoupeních měli zdvižená obočí, ani já jsem se necítil fyzicky ani psychicky dobře, když mi nebylo dobře a musel jsem na pódium," popsal hudebník.

Oslavy Mišíkova jubilea se uskuteční v nejisté atmosféře způsobené nynějším válečným konfliktem na Ukrajině.

"Naše generace má zkušenosti s rokem 1968 a dočasným pobytem sovětských vojsk, který trval 30 let. Z toho pramení totální nedůvěra v ten systém, jehož představitelé se ukazují být psychopaty. Vyhrožování nukleárními zbraněmi je šílenost. Zatím se všechny konflikty odehrávaly kdesi daleko a najednou je to za humny," konstatoval.

I přes své zdravotní potíže Mišík loni natočil nové album Noční obraz, za které získal tři nominace na ceny Anděl, jejichž laureáty vyhlásí 27. dubna v pražském Veletržním paláci. Mišík byl nominovaný v kategoriích album, sólový interpret a folk. "Přál bych vítězství Davidu Stypkovi, jeho písničky mají nesentimentální texty a David zpíval skvěle. Možná uspěje Ewa Farna, já si naděje moc nedělám," uvedl zpěvák.

V roce 2019 natočil Mišík s muzikanty o generaci mladšími album Jednou tě potkám. Za něj uspěl ve čtyřech hlavních a dvou žánrových kategoriích nominacích na cenu Anděl. Na tomto albu stejně jako na zatím posledním Nočním obrazu spolupracoval se skladatelem a producentem Petrem Ostrouchovem. "Hlavně jeho zásluhou je i Noční obraz silná a zajímavá deska. Petr je nedocenitelný svými manažerskými schopnostmi, je to víc Petrovo album než moje," prohlásil Mišík.

Případné natáčení nové nahrávky Mišík neplánuje ani neodmítá. "Neříkám nic, ale poslal jsem Petrovi pár textů, jenže nevím, jestli jsou dobré...," naznačil hudebník, který má ze svých písní nejraději Variaci na renesanční téma s textem Václava Hraběte. "I když jsem to na koncertech nazpíval asi tisíckrát, tahle pecka, ten text, mě furt dojímá. Jsem takový stárnoucí lyrik," řekl.

K Mišíkovým sedmdesátinám v roce 2017 vznikl filmový dokument Nechte zpívat Mišíka, který natočila Jitka Němcová. Film obsahuje řadu dokumentárních záběrů i hraných scén. Mišík s hudbou začínal v 60. letech, kdy zpíval například s Kometami, Matadors a Blue Effectem. Ke konci první poloviny 70. let založil skupinu Etc..., se kterou přes mnohé personální změny koncertoval další desítky let.