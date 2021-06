Zpěvačka Lounová si plní sen, představí se na slavné Rallye Dakar

Praha - Zpěvačka a herečka Olga Lounová je dlouholetou motoristickou závodnicí, absolvovala již více než čtyři desítky rallye, v lednu ji však čeká velká výzva a zároveň splnění snu - představí se na slavné Rallye Dakar. Společně s Martinem Čábelou usedne do vozu Matra Murena a představí se v kategorii Klasik určené historickým speciálům.

Fotogalerie

"Můj tatínek dělal mechanika na rallye, takže Dakar jsem poprvé zaregistrovala už jako malá. Před pěti lety jsem se byla na Dakaru v Jižní Americe podívat a úplně jsem se nadchla. Když jsem to viděla, tak jsem si přála, abych se tam jednou dostala," řekla Lounová na dnešní tiskové konferenci týmu Orion Moto Racing Group, za který pojede.

Nabídku představit se jako navigátorka na slavné rallye dostala již dříve, ale do kamionu. "To jsem se ale neodvážila. Rány jsou tam velké a to si jako žena nemohu dovolit. Doufala jsem, že přijde šance na menší auto. Uvažovala jsem, že bych si nějaké sama pořídila, ale teď přišel Martin s tímto nápadem," řekla Lounová. Věří, že se na Dakaru představí i jako pilot. "Pokud dojedeme, tak doufám, že druhý rok budu moct řídit," pousmála se.

Teď se ale chce zaměřit na zvládnutí navigace. Přestože sama radši závodní auta řídí, má zkušenosti i s navigací. V rallye se představila několikrát jako spolujezdec Jaromíra Tomaštíka. "Závody jsou jako když jste ve válce. Zážitků za jeden den je hodně moc. Chyby se určitě udělají, ale chceme udělat vše proto, aby jich bylo co nejméně. Mám i trenéry, se kterými se budu připravovat," podotkla.

Lounová věří, že spolu s Čábelou zvládnou i jízdu v písku, s níž mají omezené zkušenosti. "Teď jsem byla dlouho v Karibiku, kde jsme v písku natáčeli klip. Byli jsme i na Sahaře. Jsem na písek zvyklá, vím, že je vždy všude, ale nevadí mi," řekla.

Čtyřicetiletá umělkyně je podle svých slov připravena i na to, že kategorie Klasik, která je na Dakaru vypsaná podruhé, bude výrazně náročnější než letos. "Organizátoři zvýšili průměry, udělali dvě třídy a bude to rychlejší. Už minule měli všichni problémy s navigováním, protože je to složité a jednotlivé body, které musíte projet, vám nepípají. Jak to ale opravdu bude, se uvidí," uvedla Lounová. Doufá, že nějaké informace získají i od Ondřeje Klymčiwa, který rallye v této kategorii letos absolvoval. "Zkusíme ho přesvědčit, jestli by nám pomohl," přiznala.

Francouzský speciál by se v rallye měl od ostatních vozů odlišovat i speciálním designem, o který se postará módní návrhářka Blanka Matragi. "Jako ženu mě design hodně zajímá. Tady se to navíc samo nabízí, je to hezká shoda Matra a Matragi," dodala Lounová.