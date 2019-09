Zpěvačce Tichotové vychází album písní se Spirituál kvintetem

Praha - Zdence Tichotové vychází album, které posluchačům připomene 45 let jejího působení ve skupině Spirituál kvintet (SK). Čtyřiadvacítku písní vybral a sestavil zpěvaččin manžel Jiří, kapelník a poslední žijící zakládající člen SK. V rozhovoru s ČTK uvedl, že skupina už žádnou další desku nechystá a že avizované ukončení činnosti kapely v příštím roce je definitivní. Jeho žena se netajila tím, že je jí to líto.

Deska nazvaná Zpívání se Spirituál kvintetem je žánrově pestrá, stejně jako repertoár SK. Obsahuje tradicionály, spirituály, lidové písně i renesanční hudbu. Zní na ní třeba gospel What Month Was Jesus Born In, moravská Nad Lobodicama nebo Kayandra, duet s Karlem Zichem.

"Je to vybrané z předchozích alb Spirituál kvintetu, na kterých jsem mívala dvě nebo tři sóla. Když se to takhle sesumíruje a je to opravdu jenom o mně, tak si myslím - a doufám - že je to působivé. Těžko se mi to posuzuje, nicméně radost z toho mám samozřejmě velikou," řekla k albu Tichotová.

Zpěvačka zmínila, že nejpřirozeněji se cítí při zpěvu historických písní a lidovek. "I když mě potěší zpívat i něco pádnějšího a s větším ajfrem, což spirituály vyžadují," podotkla. Do výběru skladeb na desku prý manželovi nemluvila. Tichota k tomu řekl, že album původně zamýšlel vydat jako překvapení k manželčiným loňským narozeninám, nakonec se mu to ale povedlo až letos. Album vyjde v Supraphonu 20. září, tedy čtyři dny předtím, než Tichotová oslaví půlkulatých 65 let.

Muzikolog Tichota, který se s manželkou seznámil v roce 1974 coby porotce na trampské Portě, napsal k většině písní na desce slova. "Do textování jsem se netlačil. Ale vždycky, když jsme přišli s písničkou pro Zdenu, všichni v kapele to nechali na mně," zavzpomínal. "Jirka to musel rád udělat, jak říká náš kolega Jirka Holoubek," zmínila Tichotová jednoho ze sedmi současných členů SK.

Majitelka jemného hlasu a ceněná vokalistka, která také 19 let vystupovala s kapelou Brontosauři, vzpomíná na dobu strávenou v SK s láskou. "Vždycky jsem byla ráda, že mám náplň života, která mě takhle baví a kde se můžu takhle dobře uplatnit," řekla.

Za životní zážitek označila okamžik, kdy se SK zpívala v listopadu 1989 zaplněnému Václavskému náměstí z balkonu Melantrichu. Rozhodnutí, že skupina příští rok po 60 letech existence skončí, nenese lehce. Patřila k těm členům, kteří chtěli pokračovat i poté, co Tichota skupině oznámil svůj odchod.

"Úplně odejít z uměleckého života si neumím představit. Třeba tomu přijdu na chuť, ale mám z toho obavu. Někdy jsem z toho naměkko, někdy velmi znejistělá. Kamkoliv přijedeme - protože většinou hrajeme někde, kde už jsme hráli nebo kde dokonce hrajeme po dvacáté nebo po padesáté - tak si tam vždycky říkám, že už to je naposledy," popsala.

O kapelu je ze strany pořadatelů i diváků stále zájem, který se po ohlášeném konci ještě zvýšil. "Teď zvlášť jsou ty koncerty velice krásné. Lidi s námi půlku zpívají, to je samozřejmě příjemné, to se nám všem líbí," připustil Tichota. Přesto vyloučil, že by se SK po chystaných deseti dubnových rozlučkových koncertech na hudební scénu někdy vrátil.

"My jsme tam dva ročník 1937. V penzi jsem 15 nebo 20 let, ale zatím jsem žádnou neměl. U mě osobně je problém, že ty ruce už nejsou tak hbité, jako bývaly. A bojím se, abych nebyl za toho blba, na kterého všichni koukají, co dneska zase zkazí," poznamenal kytarista a loutnista. "Zbývající lidi ze Spirituál kvintetu - a já bych rád, aby i Zdenička - si jistě něco najdou. Někteří už dokonce mají další kapelu, takže o nich uslyšíme," uzavřel.