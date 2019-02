Praha - Pražská zoologická zahrada v neděli 24. února odeslala chovný pár vzácných supů mrchožravých a dvě mláďata poštolky jižní do Bulharska, kde budou ptáci vypuštěni do volné přírody. Zahrada je do projektu na ochranu dravců na Balkáně zapojena několik let a do svého přirozeného prostředí nyní směřují supi Lilly a Endy, jejichž tři mláďata se do bulharských hor dostala už dříve. Poštolky jsou pak prvními mláďaty, která zahrada po připojení se k jejich ochraně před třemi lety odchovala. ČTK to sdělila zahrada v tiskové zprávě.

Supí samice Lilly je jedním z několika supů balkánské krevní linie, kteří jsou zahrnuti v evropském záchranném programu. Vylíhla se v roce 1996 v přírodě v Bulharsku, Endy je prvním mládětem supa mrchožravého vylíhnutým v pražské zoo.

Kurátor chovu ptáků v pražské zoo Antonín Vaidl uvedl, že mláďata v reintrodukčním programu musí být několik týdnů stará, proto Praha přistoupila k přesunu celého chovného páru supů, aby omezila náročný přesun mláďat do 1700 kilometrů vzdálených bulharských hor. "Takto budou moci kolegové přepravovat mláďata operativněji na hnízda adoptivních rodičů v přírodě, odkud pak přirozeně odlétnou," uvedl Vaidl.

Od roku 2016 bylo ze čtyř evropských zoo navráceno do přírody v Bulharsku deset mláďat supů mrchožravých. Pět z nich se vylíhlo v Praze a další dvě byla odchována v pražské zoo pod pěstounskými rodiči.

Pro supy si přijeli zaměstnanci bulharského chovného a záchranného centra ve Staré Zagoře, kteří si spolu s nimi odvezli i první dvě mláďata poštolek jižních odchovaná v pražské zoo. Poštolka jižní byla ještě před několika lety vyhynulým druhem bulharské fauny, díky práci organizace Green Balkans se je ale daří vracet do přírody.

Sup mrchožravý patří mezi nejohroženější druh supů žijících v Evropě. V Praze jsou tito dravci k vidění od 30. let minulého století, zoo je úspěšná i v odchovech mláďat.