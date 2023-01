Zoo Praha buduje expozici pro koně Převalského, otevření plánuje na jaro 2024

Praha - V horní části pražské zoologické zahrady v Troji vzniká expozice pro koně Převalského, stavební práce začaly loni v říjnu. Postupně bude následovat přestavba dalších úseků takzvaných plání až po občerstvení Obora. Po dokončení se tak do Zoo Praha vrátí i nosorožci, uvedla dnes zahrada v tiskové zprávě. Otevření expozice pro koně Převalského plánuje na jaro 2024, nyní lze koně spatřit pouze na pražských Dívčích hradech, kde se prohání šestičlenné stádo.

Kůň Převalského je posledním žijícím divokým druhem koně. Pražská zoo je chová od roku 1932 a od roku 1959 vede mezinárodní plemennou knihu. "Koně Převalského jsou ikonickými zvířaty Zoo Praha. Přeměna tzv. Plání právě proto začíná jejich stájemi a výběhy, které doplní expozice dalších zvířat, například kočkovité šelmy manula nebo zvířete-legendy olgoje chorchoje," sdělil k plánům ředitel zoo Miroslav Bobek.

Dlouhodobý plán přestavby plání, tedy prostoru mezi horní stanicí lanovky a občerstvením Obora, začal v předloňském roce odstraněním původních stájí koně Převalského, následovalo rozšíření vodojemu a loni v říjnu začaly stavební práce na expozičním celku koní Převalského. Nyní jsou koně Převalského k vidění na Dívčích hradech v Praze 5. Šestičlenné stádo tam tvoří jeden valach a pět klisen.

Před časem byly dvě klisny na čas umístěny do chovné stanice v Dolním Dobřejově. "Pro postupné připouštění klisen v Dolním Dobřejově jsme se rozhodli, aby nedošlo k synchronnímu zabřeznutí všech klisen a měli jsme tak dostatek času na vhodné umístění narozených hříbat. Zda klisny Khamiina a Lana úspěšně zabřezly, zatím nevíme, případné nejbližší termíny porodu by připadly na přelomu března a dubna," dodala kurátorka kopytníků Barbora Dobiášová.

Podle ředitele zoo není vyloučeno, že případní potomci Khamiiny a Lany budou přepraveni do vlasti svých předků, Mongolska. "Příprava nového reintrodukčního projektu si vyžádá několik let, ale vyloučené to není," podotkl. Nejvhodnější lokalita je podle něj již vybrána, v druhé půlce ledna ji ještě spolu s mongolskými kolegy prověří v zimních podmínkách. "Pak již začneme plánovat výstavbu aklimatizačních ohrad a objektů pro personál," dodal.

Loni v květnu se v pražské zoo narodilo 250. hříbě koně Převalského a v Mongolsku se podle zahrady narodilo také hříbě třetí generace z převozů divokých koní z Evropy do této země, které organizovala pražská zoo. Klisna Anežka, kterou z Prahy do Gobi přepravili v roce 2012, má teď na místě už své pravnouče.