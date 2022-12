Zoo Plzeň získala nového lemura korunkatého, chová ho jako jediná v ČR

Plzeň - Plzeňská zoo rozšířila chov lemurů. Získala pár lemura korunkatého, kterého nikdy nechovala. Stala se tak 40. zoo v Evropě, která je má. Jádrem chovu jsou hlavně francouzské a britské zoologické zahrady. Prvním chovatelem v ČR byla v minulosti ostravská zoo, plzeňský pár je ale teď v ČR jediný, řekl ČTK mluvčí zoo Martin Vobruba.

"Samice narozená v nizozemském parku Avifauna v Alphenu přijela z holandského ZooParku v Overloonu a samec z francouzského Feline Parku (50 kilometrů od Paříže)," uvedl. Lemuři korunkatí, kteří dosahují zhruba velikosti kočky domácí, žijí výhradně na severu Madagaskaru v hornaté krajině a v hloubi lesa, a to ve čtyřech chráněných oblastech, které ještě nedávno tvořily souvislý pás porostů. Dnes jsou oddělené a zvířata mezi sebou nemají kontakty. Převážně býložravé denní poloopice vydávají zvuky podobné štěkotu. Žijí ve skupinách, v nichž dominují samice.

Nové přírůstky už mohou návštěvníci vidět v pavilonu Madagaskar z roku 2007. "Žijí tam dále například lemuři rákosoví, vari bělopásí a další druhy lemurů a maki, ale také madagaskarské želvy, ještěři, kaloni a endemičtí křečci. Unikátní jsou také šelmy galidie," uvedl mluvčí.

Chov plzeňské zoo zahrnuje tři formy lemura vari, šest druhů lemurů rodu Eulemur, lemura kata a tři druhy příbuzných maki.

Zoo Plzeň je pátá nejnavštěvovanější zoo v Česku a dlouhodobě se řadí mezi 15 předních turistických cílů v zemi. Na začátku roku chovala 7044 zvířat v 1172 druzích. Půlmiliontého návštěvníka přivítala letos už 16. prosince. Bylo to podruhé za 96 let existence druhé nejstarší zoo v ČR, kdy přišlo za rok přes půl milionu lidí, v roce 2019 jich bylo 504.984. Letos proto není vyloučený rekord v návštěvnosti. Zoo podle Vobruby nikdy nezavírá, pouze 24. a 31. prosince zkracuje provozní dobu do 16:00.