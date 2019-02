Plzeň - Plzeňská zoologická zahrada se zapojila do mezinárodního projektu zaměřeného na návrat zubrů na Kavkaz, do oblasti jejich původního výskytu v severovýchodním Ázerbájdžánu. Ze západu Čech odcestoval téměř tříletý samec do zoo Tierpark Berlín, kde se shromažďují zvířata také ze zahrad v Bratislavě a v Lipsku. Druhá skupina zvířat pro repatriaci se tvoří ve Francii, kam putují zubři ze Švýcarska a Španělska, sdělil ČTK mluvčí zoo Martin Vobruba.

Zubra evropského plzeňská zoo chová především pro posílení populace v lidské péči. Z přírody totiž tento živočišný druh zmizel již v polovině 18. století a zachránit se je podařilo jen díky jedincům chovaným v zajetí. Zubři jsou největšími suchozemskými obratlovci Evropy. Samci váží půl tuny až 920 kilogramů, samice 320 až 540 kilogramů. Samec Ontario se narodil v Plzni matce Radbůze a otci jménem Orbo 9. května 2016 a pro posílení populace na Kavkazu představuje důležitou genetickou informaci. Pokud budou všechna zvířata z evropských zahrad v pořádku, měla by se koncem dubna vydat do Baku. Umístěna budou v národním parku Šachdag.

Zubr není podle Jiřiny Pešové ze zoo jediný druh, na jehož navracení do přírody se zahrada podílí. Už několik let pomáhá s návratem sov sýčků obecných do české krajiny, v minulosti poslala například také kriticky ohrožené ptáky majny Rotschildovy do Indonésie.

Ze tří geografických poddruhů zubra už dva vyhynuly - horský zubr kavkazský, kterého člověk vyhubil po první světové válce, a jemu příbuzný zubr karpatský, který vyhynul již mnohem dříve. Přežívající zubr evropský v sobě nese geny dvou původních poddruhů. Mezinárodní úsilí o záchranu zubrů začalo v roce 1923. Druh zachránilo několik posledních zvířat chovaných v zajetí. Základem současné nížinné linie se stalo pouze sedm zvířat, základem nížinně-kavkazské linie jen dvanáct jedinců. V roce 1932 byla v Berlíně založena Mezinárodní společnost pro záchranu zubra a vznikl první registr, později plemenná kniha. V roce 1953 žilo na světě již 184 zubrů a započaly snahy o jejich návrat do přírody, poprvé v Bělověži v Polsku. Od poloviny 20. století byli zubři chováni také v zoologických zahradách a soukromých chovech. V ČR je kromě zoo chován v několika oborách a v rezervaci Milovice na území bývalého vojenského prostoru.