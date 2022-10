Zoo Dvůr opraví poslední nádrž Vodních světů, budou v ní krokodýli štítnatí

Dvůr Králové nad Labem (Trutnovsko) - Safari Park Dvůr Králové nad Labem chystá opravu poslední nádrže v pavilonu Vodní světy. Umístí do ní mláďata tří vzácných krokodýlů štítnatých. Zatím v pavilonu Vodní světy od letošního srpna žije dospělá samice krokodýla štítnatého, kterou zoo získala na konci roku 2020 ze španělské Valencie. ČTK to řekla mluvčí zoo Zuzana Boučková.

Tři malé krokodýly štítnaté zoo získala letos na jaře z Francie. Zatím žijí v zázemí zoo, kde je chovatelé nedávno spojili k sobě. "Na přelomu října a listopadu začne oprava poslední nádrže Vodních světů, do které se následně přemístí," uvedla mluvčí. V době příchodu do zoo krokodýli měřili 60 až 80 centimetrů a dosud povyrostli o pět až šest centimetrů.

Pavilon Vodní světy zoo přestavěla nákladem téměř 16 milionů korun v roce 2020. Vybudovala v něm nové nádrže, v nichž ukazuje například život v africkém jezeře Malawi. V jedné z nádrží žijí krokodýli čelnatí.

Základ chovu krokodýlů štítnatých by měla položit devatenáctiletá samice. Dvoumetrový plaz žil do srpna v zázemí zoo a přivykal si na nové prostředí. Samice v pavilonu Vodní světy žije v expozici, kterou do loňského října obýval pár krokodýlů úzkohlavých, neboli tomistom. Zoo tomistomy loni přesunula do zoologické zahrady v polské Lodži.

Chov krokodýlů štítnatých v zajetí je vzácností. Na světě je v certifikovaných zoologických zahradách chována necelá stovka jedinců. Dospělí samci, kterých je v chovu kritický nedostatek, mohou dosahovat délky i přes čtyři metry.

Krokodýl štítnatý ve volné přírodě obývá tropické lesy střední a západní Afriky. Má bohatý rejstřík hlasových projevů, takže se mu občas přezdívá i zpívající krokodýl. O jeho životě v divočině je známo velmi málo, jde o nejméně prozkoumaný druh krokodýla.

Také početnost krokodýlů štítnatých v přírodě je nejasná. Jeho populace kvůli lovu a likvidaci přirozeného prostředí rychle ubývá. Jednou z pojistek před úplným vyhubením je vytvoření dostatečně početné populace krokodýla v zajetí a její pravidelné rozmnožování, uvedla zoo.