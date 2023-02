Zohorna se Smejkalem se těší na start ve Švédsku, kde působí, MS zatím neřeší

Malmö (Švédsko) - Souboj s řadou dobře známých hráčů ze švédské nejvyšší soutěže dnes čeká útočníky hokejové reprezentace Hynka Zohornu a Jiřího Smejkala, kteří hájí barvy Oskarshamnu. Oba hráči měli loni podíl na ukončení medailového půstu českého týmu, když se v Tampere podepsali pod zisk bronzu na mistrovství světa, ale zda ho budou moct také obhajovat, zatím nijak neřeší.

"Věděli jsme to ohledně nominace trošku dřív, jak nás dopředu obvolával Milan Hnilička (manažer týmu), tak jsme se s Jirkou oba těšili," řekl Zohorna v rozhovoru s novináři.

Na prosincové akci ve Švýcarsku zastupoval klan bratří Zohornů nejstarší z tria Tomáš, zatímco Hynek chyběl. "Minuli jsme se, ale gratuloval mi. To je zkrátka na trenérech, zda se tady sejdeme, nebo ne," podotkl Zohorna.

Z Oskarshamnu vyrazilo za reprezentačními povinnostmi sedm hráčů. "Já s Jirkou, tři Fiňáci, jeden Nor a Švédové pozvali dodatečně ještě našeho nejproduktivnějšího hráče Patrika Karlkvista. Hrají v nároďáku podobný systém jako my v Oskarshamnu, jsou všude v pěti a hodně si pomáhají. Bude se hrát na širokém hřišti, tak uvidíme, jak si s tím poradíme," prohlásil Zohorna.

"Tím, jak nás je víc, tak to u nás v klubu úplně takové překvapení není, když někdo dostane pozvánku. Nevím, čím to je, ale od nás jezdí reprezentovat hodně kluků. Je to každopádně dobrá vizitka pro klub," uvedl Smejkal.

A došlo i na přátelské hecování. "S klukama z Finska jsme si říkali, než jsme se rozloučili, že se uvidíme v sobotu. A nedáme si to určitě zadarmo," řekl Smejkal.

Oba patří mezi adepty na start na letošním MS ve Finsku a Lotyšsku. Nechtějí však předbíhat událostem. "Kari (trenér Jalonen) měl v plánu vyzkoušet zhruba 60 hráčů za ty tři turnaje, což se vyplnilo. Někdo byl na více turnajích, teď je to ale jen o tom, že kdo bude mít formu, ten pojede. Jsem samozřejmě rád, že jsem tady, ale co bude za těch pár měsíců před šampionátem, to vám nepovím," pousmál se Zohorna.

Hlavu si tím zbytečně nezatěžuje. "Já se teď soustředím hlavně na to, jak jsme na tom v Oskarshamnu. Jsme teď osmí a máme v hlavě play off. Rádi bychom byli v první šestce, to je pro mě teď aktuální téma," uvedl Zohorna.

Podobně smýšlí i jeho klubový parťák. "Nějak si to vůbec nepřipouštím, že už ubývá těch šancí se trenérovi ukázat. Já jsem hlavně rád, že si můžu zahrát za nároďák. Když byla ta možnost, řekl jsem, že samozřejmě rád pojedu. Nevnímám to tak, že se blíží MS, jsem rád za každý zápas. A co bude, to bude," prohlásil Smejkal.

Zatímco Smejkal prožívá ve švédském klubu premiérovou sezonu, Zohorna již druhou a na další dvě má kontrakt. "Jsme tam v klidném dvacetitisícovém městě u moře, je to podle mého ideální pro rodinný život. Proto jsme se také s manželkou a dítětem rozhodli, že tam zůstaneme," řekl Zohorna.

"V Oskarshamnu je to takový menší rodinný klub, kde se nám vážně líbí. Navíc ambice jdou nahoru. Je to teď čtvrtý rok, co je klub v SHL, loni jsme byli ve čtvrtfinále, tak kdyby se nám na to podařilo navázat nebo to ještě překonat, bylo by to super," doplnil Zohorna.