Zohorna po debutu těžko hledal slova, spoluhráče jeho gól nadchl

Pittsburgh (USA) - Skvělou premiéru v NHL prožil český útočník Radim Zohorna. Hned v první třetině dal první střelou na branku svůj první gól, který byl při výhře hokejistů Pittsburghu nad Buffalem 4:0 také vítězný. I proto se mu po čtvrtečním utkání jen těžko hledala slova. Vedle toho, že mohl mít skvělý pocit z debutu, ho však musely těšit i pochvaly spoluhráčů či trenéra Mikea Sullivana.

Nejmladší z tria bratrů Zohornových, kteří už několikrát nastoupili v jedné útočné formaci v dresu národního týmu, skóroval z kruhu povedenou ranou bez přípravy. Celkově dostal na seznámení s nejlepší ligou světa osm minut a 35 sekund.

"Nemám moc slova, abych popsal své pocity. Tempo zápasu bylo ještě o něco rychlejší, než jsem čekal. Pár střídání jsem byl nervózní, ale pak jsem dal gól a všechno ze mě spadlo. Mohl jsem hrát bez stresu a cítil jsem se moc dobře," pochvaloval si Zohorna. "Jen doufám, že to viděla i celá moje rodina. Těším se, až jim zavolám a vše jim popíšu," plánoval.

Čtyřiadvacetiletý Zohorna se s Penguins dohodl na roční smlouvě loni koncem dubna. Přes léto tvrdě pracoval na tom, aby byl na působení v zámoří připravený. Ledacos naznačil i úvod sezony, který odehrál za Mladou Boleslav - v 21 zápasech si připsal 22 bodů za 12 gólů a 10 nahrávek. Velmi dobře navázal i na farmě v AHL. Za Wilkes-Barre/Scranton Penguins odehrál 11 utkání a nastřádal devět bodů (3+6).

Jakmile se trenérům zdálo, že si dobře přivykl na menší kluziště i styl hry, povolali ho po polovině března do prvního týmu. Ve čtvrtek večer byl sice původně napsán ve formaci s Markem Jankowským a Samem Laffertym, ale velmi rychle pak vytvořil útok s Anthonym Angellem a Frederickem Gaudreauem. Oba dva také byli u jeho gólu v rolích asistentů.

"Znám oba ty kluky z Wilkes-Barre, hráli jsme spolu a jsou to moji kamarádi. Pro mě to bylo samozřejmě o to lepší, když jsem mohl hrát první zápas s někým, koho znám," řekl Zohorna, jenž se před utkáním nemohl vyhnout tradičnímu rituálu nováčků v podobě sólového kolečka ještě před začátkem předzápasového rozbruslení. "Věděl jsem o tom, protože jsem to ještě v Čechách viděl na instagramu. Byl jsem moc šťastný," uvedl Zohorna.

Šťastní po jeho parádním debutu byli ale i ostatní. "Tohle bylo tedy něco," prohlásil brankář Casey DeSmith. "Není lepšího člověka, který by měl za nás dát gól. Následovala ta největší oslava našeho gólu na střídačce, kterou jsem v téhle sezoně viděl. Byl jsem z něho opravdu nadšený, bylo skvělé to všechno vidět," uvedl DeSmith, který umocnil povedený večer čistým kontem.

Kapitán Sidney Crosby, jenž byl jedním ze slavících hráčů na střídačce, mohl jen souhlasit. "Hezky se na to koukalo. Však víte: první zápas, vybaví se vám všechny ty emoce, co člověk sám prožíval. Každý z těch hráčů si to prožil. Vidět ty emoce... Je to povzbuzení a skvělý pocit pro nás všechny," řekl Crosby, dlouhodobě jedna z největších hvězd NHL.

Hokejky bubnující oslavně o hrazení po ohlášení střelce gólu nemohl přeslechnout ani kouč Sullivan. "To byla paráda. A ten gól byl senzační. A hlavně jeho první. Ukazuje to jen, jak má dobré ruce a jak je šikovný. Má za sebou vážně moc dobrý první zápas. Bylo super vidět ty emoce, nejen na jeho tváři, ale u všech hráčů. Hráči nikdy nezapomínají na svůj první gól, myslím, že to pro každého znamená hrozně moc. Bylo však příjemné vidět, jak jsou za něho šťastní i všichni ostatní," uvedl Sullivan.