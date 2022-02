ZOH - 4. den: Ledecká má zlato ze snowboardu, hokejistky podlehly Japonsku

Peking - Ester Ledecká obhájila olympijské zlato v paralelním obřím slalomu na snowboardu a získala první českou medaili na hrách v Pekingu. Ve středisku Čang-ťia-kchou splnila roli největší favoritky, soutěží prošla suverénně a ve finále porazila Rakušanku Danielu Ulbingovou.

Hokejistky podlehly Japonsku 2:3 po samostatných nájezdech a ve čtvrtfinále se utkají s obhájkyněmi zlata Spojenými státy americkými. Ve sprintu volnou technikou postoupilo z kvalifikace pět českých běžců, ale ve vyřazovacích bojích nikdo z nich neuspěl.

Šestadvacetiletá Ledecká třetím olympijským zlatem vyrovnala rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou a oštěpaře Jana Železného. Čtyřikrát na olympiádě vyhrál atlet Emil Zátopek, českou rekordmankou je se sedmi triumfy legendární gymnastka Věra Čáslavská.

"Je to paráda pokaždé a já si strašně vážím toho, že teď mám třetí zlatou z olympiády. Budu doufat, že v budoucnu se mi podaří ještě nějaké nasyslit," uvedla Ledecká, kterou čekají v Číně ještě závody na lyžích. V super-G bude obhajovat senzační zlato z Pchjongčchangu.

Druhá Češka na startu paralelního obřího slalomu osmnáctiletá Zuzana Maděrová skončila v kvalifikaci třiadvacátá a do vyřazovací části nepostoupila. Mezi snowboardisty zkompletoval zlatem olympijskou sbírku v 36 letech Rakušan Benjamin Karl.

Z osmi českých běžců, kteří zasáhli do sprintu, si nejlepší umístění připsala devatenáctá Kateřina Janatová. Zvítězili Nor Johannes Hösflot Klaebo, který vyhrál sprint i před čtyřmi lety, a Švédka Jonna Sundlingová.

Hokejistky v souboji o první místo ve skupině B s Japonskem dvakrát prohrávaly, ale Denisa Křížová a následně Natálie Mlýnková vyrovnaly. Český tým měl v utkání převahu, kterou však nezúročil. V rozstřelu rozhodla Hanae Kuboová, jež byla jedinou úspěšnou exekutorkou. Japonky ve čtvrtfinále narazí na třetí tým z "áčka", svěřenkyně trenéra Tomáše Paciny čekají silné Američanky.

Biatlonista Mikuláš Karlík atakoval do poslední střelby ve vytrvalostním závodu umístění mez elitou, po třech chybách se ale nakonec propadl na 31. místo. Michal Krčmář nenavázal na sedmé místo z Pchjongčchangu a skončil devětapadesátý. I přes dva střelecké omyly vyhrál Francouz Quentin Fillon Maillet.

Krasobruslař Michal Březina pokazil krátký program, poprvé v kariéře nepostoupil na vrcholné akci do volných jízd a obsadil 25. místo. Stejně dopadl Jan Zabystřan v superobřím slalomu, který ovládl rakouský lyžař Matthias Mayer.

Němka Natalie Geisenbergerová opanovala soutěž sáňkařek na třetích hrách v řadě. S dvěma triumfy ze štafet má celkově páté olympijské zlato a je nejúspěšnější sáňkařkou olympijské historie. Dvacetiletá Anna Čežíková obsadila 30. místo.

Shrnutí úterních výsledků na ZOH v Pekingu:

Akrobatické lyžování - Big Air:

Ženy: 1. Guová (Čína) 188,25, 2. Ledeuxová (Fr.) 187,50, 3. Gremaudová (Švýc.) 182,50, 4. Oldhamová (Kan.) 178,00, 5. Muirová (Brit.) 169,00, 6. Höfflinová (Švýc.) 158,75, 7. Killiová (Nor.) 153,25, 8. Asselinová (Kan.) 147,50, 9. Karavaová (Fin.) 136,50, 10. Tatalinová (Rus.) 122,50.

Běh na lyžích - sprint volnou technikou:

Muži: 1. Klaebo (Nor.) 2:58,06, 2. Pellegrino (It.) -0,26, 3. Terentěv (Rus.) -1,31, 4. Mäki (Fin.) -2,12, 5. Malcev (Rus.) -3,59, 6. Svensson (Švéd.) -6,17, 7. Jouve (Fr.), 8. Usťugov (Rus.), 9. Chanavat (Fr.), 10. Taugböl (Nor.), ...23. Novák, 26. Černý, 29. Šeller, v kvalifikaci 33. Pechoušek (všichni ČR).

Ženy: 1. Sundlingová 3:09,68, 2. Dahlqvistová (obě Švéd.) -2,88, 3. Digginsová -3,16, 4. Brennanová (obě USA) -4,49, 5. Fähndrichová (Švýc.) -7,21, 6. Ribomová (Švéd.) -11,11, 7. Stěpanovová (Rus.), 8. Fallaová, 9. T. U. Wengová (obě Nor.), 10. Carlová (Něm.), ...19. Janatová, 20. Beranová, v kvalifikaci 33. Hynčicová, 44. Holíková (všechny ČR).

Biatlon:

Muži - vytrvalostní závod (20 km): 1. Fillon Maillet (Fr.) 48:47,4 (2 tr. minuty), 2. Smolski (Běl.) -14,8 (0), 3. J. T. Bö (Nor.) -31,1 (2), 4. Cvetkov (Rus.) -34,9 (1), 5. Gow (Kan.) -1:05,6 (1), 6. Doll -1:07,1 (2), 7. Rees (oba Něm.) -1:21,6 (1), 8. T. Bö (Nor.) -1:29,6 (1), 9. Claude (Fr.) -1:38,1 (2), 10. Loginov (Rus.) -1:40,2 (3), ...31. Karlík -4:08,9 (3), 59. Krčmář -6:40,5 (5), 62. Žemlička -6:56,9 (2), 65. Štvrtecký (všichni ČR) -7:05,3 (5).

Curling:

Smíšené dvojice:

Finále: Itálie - Norsko 8:5.

O 3. místo: Švédsko - Velká Británie 9:3.

Konečné pořadí: 1. Itálie, 2. Norsko, 3. Švédsko, 4. Velká Británie, 5. Kanada, 6. ČR, 7. Švýcarsko, 8. USA, 9. Čína, 10. Austrálie.

Hokej - ženy:

Skupina A:

USA - Kanada 2:4 (0:1, 2:3, 0:0)

Branky: 30. Cameranesiová, 32. Carpenterová - 15. a 32. Jennerová, 35. Rattrayová, 38. Poulinová z trestného střílení.

Finsko - Rusko 5:0 (2:0, 3:0, 0:0)

Branky: 10. Rantalaová, 19. Karvinenová, 28. Nylundová, 31. Tuominenová, 32. Hiirikoskiová.

Konečná tabulka:

1. Kanada 4 4 0 0 0 33:5 12 2. USA 4 3 0 0 1 20:6 9 3. Finsko 4 1 0 0 3 10:19 3 4. Rusko 4 1 0 0 3 6:18 3 5. Švýcarsko 4 1 0 0 3 6:27 3

Skupina B:

ČR - Japonsko 2:3 po sam. nájezdech (0:1, 1:0, 1:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 27. Křížová (Vanišová), 46. Mlýnková - 4. H. Tokoová (Aoi Šigaová, A. Tokoová), 41. H. Tokoová (Kuboová, A. Tokoová), rozhodující sam. nájezd Kuboová. Rozhodčí: Ambrosimovová, Jermaková (obě Rus.) - Linneková (Něm.), Sainiová (Fin.). Vyloučení: 5:3. Využití: 0:2. Diváci: 638.

Sestava ČR: Peslarová - Horálková, Tejralová, Kolowratová, Čajanová, Lásková, Pejšová, Radová - Přibylová, Mills, Hymlárová - Neubauerová, Mrázová, Mlýnková - Vanišová, Pejzlová, Křížová - Lédlová, Serdar, Bukolská - Pátková. Trenér: Tomáš Pacina.

Švédsko - Dánsko 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Branky: 4. Nordinová, 36. Johanssonová, 60. Berglundová - 35. Oksbjergová.

Konečná tabulka:

1. Japonsko 4 2 1 1 0 13:7 9 2. ČR 4 2 0 1 1 10:8 7 3. Švédsko 4 2 0 0 2 7:8 6 4. Čína 4 1 1 0 2 7:7 5 5. Dánsko 4 1 0 0 3 7:14 3

Čtvrtfinálové dvojice: Kanada - Švédsko, USA - ČR, Finsko - Japonsko, Rusko - Švýcarsko.

Krasobruslení:

Muži - krátký program: 1. Chen (USA) 113,97 bodu, 2. Kagijama 108,12, 3. Uno (oba Jap.) 105,90, 4. Čcha Čun-hwan (Korea) 99,51, 5. Kvitelašvili (Gruz.) 97,98, 6. Brown (USA) 97,24, ...25. Březina (ČR) 75,19 - nepostoupil do volných jízd.

Rychlobruslení:

Muži - 1500 m: 1. Nuis 1:43,21, 2. Krol (oba Niz.) 1:43,55, 3. Kim Min-sok (Korea) 1:44,24, 4. Kongshaug (Nor.) 1:44,39, 5. Howe (Kan.) 1:44,86, 6. Mantia (USA) 1:45,26, 7. Ning Čung-jen (Čína) 1:45,28, 8. Trofimov (Rus.) 1:45,32, 9. Bosker (Niz.) 1:45:42, 10. Ičinohe (Jap.) 1:45,53.

Saně:

Ženy: 1. Geisenbergerová 3:53,454 (58,402+58,423+58,226+58,503), 2. Berreiterová (obě Něm.) -0,493 (58,525+58,508+58,348+58,566), 3. Ivanovová (Rus.) -1,053 (58,733+58,683+58,461+58,630), 4. Egleová -1,355 (59,342+58,493+58,542+58,432), 5. Procková -1,370 (58,762+58,732+58,532+58,798), 6. Schulteová (všechny Rak.) -1,431 (58,523+59,074+58,646+58,642), 7. Taubitzová (Něm.) -1,979 (58,345+1:00,075+58,655+58,358), 8. Tirumaová (Lot.) -1,987 (58,956+58,849+58,865+58,771), 9. Maagová (Švýc.) -2,486 (59,018+59,117+58,913+58,892), 10. Vötterová (It.) -2,532 (59,145+59,045+58,852+58,935), ...30. Čežíková (ČR) 3:01,662 po třech jízdách (1:00,392+1:01,169+1:00,101).

Sjezdové lyžování:

Muži - superobří slalom: 1. Mayer (Rak.) 1:19,94, 2. Cochran-Siegle (USA) -0,04, 3. Kilde -0,42, 4. Sejersted (oba Nor.) -0,74, 5. Kriechmayr (Rak.) -0,76, 6. Crawford (Kan.) -0,85, 7. Baumann -1,16, 8. Sander (oba Něm.) -1,27, 9. Giezendanner (Fr.) -1,32, 10. Philip (Kan.) -1,40, ...25. Zabystřan (ČR) -3,15.

Snowboarding:

Paralelní obří slalom:

Muži: 1. Karl (Rak.), 2. Mastnak (Slovin.), 3. Wild (Rus.), 4. Fischnaller (It.), 5. I Sang-ho (Korea), 6. Prommegger (Rak.), 7. Kwiatkowski (Pol.), 8. Payer (Rak.), 9. Nowaczyk (Pol.), 10. Loginov (Rus.).

Ženy: 1. Ledecká (ČR), 2. Ulbingová (Rak.), 3. Kotniková (Slovin.), 4. Dekkerová (Niz.), 5. Hofmeisterová (Něm.), 6. Dujmovitsová (Rak.), 7. Langenhorstová (Něm.), 8. Krolová (Pol.), 9. Mikiová (Jap.), 10. Nadyršinová (Rus.), ...23. Maděrová (ČR).