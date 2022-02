ZOH - 2. den: Koudelka a Novák skončili osmnáctí, curleři přišli o semifinále

Peking - Skokan na lyžích Roman Koudelka dnes v Pekingu na středním můstku útočil na své nejlepší olympijské umístění, ale po nevydařeném druhém pokusu klesl na 18. příčku. Na stejné pozici dokončil skiatlon běžec na lyžích Michal Novák. Curleři Zuzana a Tomáš Paulovi po porážce od Kanady definitivně přišli o šanci na postup do semifinále.

Koudelka v horách v Čang-ťia-kchou předvedl v prvním kole 102 metrů a z jedenácté příčky útočil na svůj nejlepší výsledek na olympiádě. Dvanácté místo ze stejného můstku ve Vancouveru 2010 ale nakonec nepřekonal. Ve druhém kole zpozdil odraz na hraně, přistál na značce 97,5 metru a klesl na 18. místo. "Škoda. Chtěl jsem být aspoň do patnáctého místa. Oba odrazy byly o metr zpožděné a to na středním můstku udělá v?každém skoku dva tři metry. To je důvod, že nejsem do desítky, ale osmnáctý. Jsem na sebe naštvaný," řekl novinářům. Čestmír Kožíšek obsadil 29. pozici.

Roli jednoho z favoritů potvrdil letošní vítěz Turné čtyř můstků Rjoju Kobajaši z Japonska, jenž se stal poprvé olympijským vítězem. Překvapením bylo stříbro Rakušana Manuela Fettnera. Bronz vybojoval Dawid Kubacki, z jehož úspěchu měl z pozice hlavního trenéra polské reprezentace radost bývalý český skokan Michal Doležal.

Také skiatlon vyhrál jeden z velkých favoritů, mistr světa Alexandr Bolšunov, který tak získal první individuální olympijské zlato. Úspěch Rusů podtrhl druhým místem Denis Spicov, jenž na krajana ztratil více než minutu. Bronz získal Fin Iivo Niskanen. Český reprezentant Michal Novák obsadil osmnáctou příčku, což je jeho nejlepší individuální výsledek na velké akci.

"Bylo to naprosto extrémní. Takový těžký závod jsem si snad nedokázal ani představit. Jsou tu náročné tratě, málo kyslíku, pomalý sníh. Plus teda v tom druhém okruhu to tam Niskanen s Bolšunovem extrémně natáhli, tempo bylo naprosto vražedné," řekl novinářům Novák.

V turnaji smíšených družstev v curlingu přišli manželé Paulovi o šanci na postup do semifinále. Čeští debutanti pod pěti kruhy dnes porazili 10:8 Američany, poté ale podlehli 5:7 po dodatečném endu Kanadě a před závěrečným pondělním zápasem proti Číně se dělí o šestou příčku, z níž nemohou dosáhnout na boje o medaile.

Eliška Březinová předvedla v Pekingu životní krátký program, ale Češi v krasobruslařské soutěži družstev podle očekávání skončili. Obsadili osmé místo. Do vedení se díky lepším výkonům v krátkém programu žen i volných jízdách mužů dostali Rusové. Po druhém soutěžním dnu vedou o tři body před výběrem USA a přiblížili se zopakování triumfu ze Soči 2014. Jsou jedinými evropskými zástupci ve finálové pětici, která pokračuje ve volných jízdách.

K hokejové reprezentaci se dnes konečně připojil brankář Šimon Hrubec, jenž musel kvůli pozitivnímu testu na koronavirus zůstat týden v Praze a následně byl pozitivně testován i po příletu do Pekingu. Dva kontrolní testy však onemocnění nepotvrdily. Český tým, který čeká vstup do turnaje ve středu proti Dánsku, povede jako kapitán Roman Červenka.

Kvůli silnému větru se dnes neuskutečnil očekávaný první vrchol her, sjezd lyžařů. Druhý pokus budou mít rychlostní specialisté v pondělí.

Shrnutí nedělních výsledků na ZOH v Pekingu:

Akrobatické lyžování:

Ženy - jízda v boulích: 1. Anthonyová (Austr.) 83,09, 2. Kaufová (USA) 80,28, 3. Smirnovová (Rus.) 77,72, 4. Laffontová (Fr.) 77,36, 5. Kawamuraová (Jap.) 77,12, 6. Giacciová (USA) 75,61.

Běh na lyžích:

Muži - skiatlon (2x15 km): 1. Bolšunov 1:16:09,8, 2. Spicov (oba Rus.) -1:11,0, 3. Niskanen (Fin.) -2:00,2, 4. Holund -2:30,9, 5. Golberg (oba Nor.) -2:52,5, 6. Poromaa (Švéd.) -2:53,9, 7. Hyvärinen (Fin.) -3:12,6, 8. De Fabiani (It.) -3:37,8, 9. Malcev (Rus.) -3:54,8, 10. Parisse (Fr.) -3:57,2, ...18. Novák -4:41,1, 44. Knop -9:28,6, 46. Fellner (všichni ČR) -9:29,7.

Curling:

Smíšené dvojice - základní skupina:

ČR - USA 10:8, Kanada - ČR 7:5 po dodatečném endu, Velká Británie - Čína 6:5, Norsko - Švédsko 6:2, Austrálie - Švýcarsko 9:6, Itálie - Čína 8:4, Austrálie - Kanada 10:8 po dodatečném endu, Itálie - Švédsko 12:8, Švýcarsko - USA 6:5, Norsko - Velká Británie 6:2.

Průběžné pořadí: 1. Itálie 8 zápasů/8 výher, 2. Kanada, Norsko a Británie 8/5, 5. Švédsko 9/5, 6. ČR, USA a Švýcarsko 8/3, 9. Čína 8/2, 10. Austrálie 9/2.

Hokej:

Ženy:

Skupina A:

Švýcarsko - USA 0:8 (0:5, 0:2, 0:1)

Branky: 6. a 15. Knightová, 15. a 38. Compherová, 17. a 23. Panneková, 20. Kesselová, 58. Cameranesiová.

Tabulka:

1. USA 3 3 0 0 0 18:2 9 2. Kanada 2 2 0 0 0 23:2 6 3. Rusko 2 1 0 0 1 5:7 3 4. Finsko 2 0 0 0 2 3:16 0 5. Švýcarsko 3 0 0 0 3 3:25 0

Skupina B:

Čína - Japonsko 2:1 po sam. nájezdech (0:1, 0:0, 1:0 - 0:0)

Branky: 42. Woová, rozhodující sam. nájezd Millerová -19. Hosojamadaová.

Tabulka:

1. Japonsko 3 2 0 1 0 10:5 7 2. ČR 2 2 0 0 0 6:2 6 3. Čína 3 1 1 0 1 6:5 5 4 Švédsko 2 0 0 0 2 2:6 0 5. Dánsko 2 0 0 0 2 3:9 0

Krasobruslení - družstva:

Ženy - krátký program: 1. Valijevová (Rus.) 90,18, 2. Higučiová (Jap.) 74,73, 3. Schizasová (Kan.) 69,60, ...8. Březinová (ČR) 61,05.

Muži - volná jízda: 1. Kagijama (Jap.) 208,94, 2. Kondraťuk (Rus.) 181,65, 3. Zhou (USA) 171,44.

Průběžné pořadí: 1. Rusko 45 b., 2. USA 42, 3. Japonsko 39, ...8. ČR 15 - nepostoupila do volných jízd.

Rychlobruslení:

Muži - 5000 m: 1. Van der Poel (Švéd.) 6:08,84, 2. Roest (Niz.) 6:09,31, 3. Engebraaten (Nor.) 6:09,88, 4. Trofimov (Rus.) 6:10,27, 5. Bergsma (Niz.) 6:13,18, 6. Rumjancev (Rus.) 6:15,02, 7. Swings (Belg.) 6:16,90, 8. Ghiotto (It.) 6:16,92, 9. Kramer (Niz.) 6:17,04, 10. Bloemen (Kan.) 6:19,11.

Saně:

Muži: 1. Ludwig (Něm.) 3:48,735 (57,063+57,438+57,043+57,191), 2. Kindl (Rak.) -0,160 (57,110+57,430+57,117+57,238), 3. D. Fischnaller (It.) -0,951 (57,361+57,444+57,461+57,420), 4. Loch (Něm.) -1,143 (57,383+57,500+57,510+57,485), 5. Aparjods (Lot.) -1,318 (57,364+57,597+57,399+57,693), 6. Langenhan (Něm.) -1,357 (57,606+57,536+57,521+57,429), 7. Berzinš (Lot.) -1,438 (57,414+57,709+57,480+57,570), 8. Mazdzer (USA) -2,642 (57,780+58,039+57,779+57,779), 9. Repilov -2,899 (57,594+58,679+57,714+57,647), 10. Pavličenko (oba Rus.) -2,914 (57,786+58,115+57,955+57,793), ...30. Lejsek (ČR) 2:59,567 po třech jízdách (59,542+59,945+1:00,080).

Skoky na lyžích:

Muži - střední můstek: 1. R. Kobajaši (Jap.) 275,0 b. (104,5+99,5 m), 2. Fettner (Rak.) 270,8 (102,5+104), 3. Kubacki (Pol.) 265,9 (104+103), 4. P. Prevc (Slovin.) 265,4 (103+99,5) 5. Klimov (Rus.) 261,5 (104+100), 6. Stoch (Pol.) 260,9 (101,5+97,5), 7. Lindvik (Nor.) 260,7 (96,5+102,5), 8. Sadrejev (Rus.) 259,4 (107,5+98), 9. Zajc (Slovin.) 259,3 (97+104,5), 10. Kraft (Rak.) 258,1 (98+99,5) , ...18. Koudelka 249,5 (102+97,5), 29. Kožíšek (oba ČR) 211,9 (100+85).

Snowboarding:

Ženy - slopestyle: 1. Sadowská-Synnottová (N. Zél.) 92,88 b., 2. Marinová (USA) 87,68, 3. Coadyová (Austr.) 82,68, 4. Blouinová (Kan.) 81,41, 5. Iwabučiová (Jap.) 80,03, 6. Gasserová (Rak.) 75,33, 7. Rukajärviová (Fin.) 71,45, 8. Morganová (Něm.) 64,13, 9. Andersonová (USA) 60,78, 10. Muraseová (Jap.) 49,05, ...v kvalifikaci 26. Pančochová (ČR).