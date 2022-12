Známý italský herec Servillo poprvé pracovně přicestoval do Prahy

Praha - Známý italský herec Toni Servillo poprvé pracovně přicestoval do Prahy, kde dnes v divadle AB odehraje představení o Božské komedii a v pátek zahájí festival italského filmu. Božská komedie sice vznikla ve 14. století, k dnešním lidem však stále promlouvá, protože její autor Dante Alighieri věřil, že poezie boří bariéry, řekl v rozhovoru s ČTK italský herec. V zahraničí je Servillo znám především díky filmům režiséra Paola Sorrentina. Podle Servilla se italská kinematografie nyní těší mimořádně dobré kondici a daří se jí sklízet ceny a uznání v zahraničí.

V představení Danteho hlasy Servillo recituje několik zpěvů z Pekla a Ráje. Jazykových a kulturních bariér, které by mohly vzniknout mezi dílem pozdního středověku a současným českým divákem, se neobává. "Dante si představuje, že poezie je prostředkem pro boření bariér," uvedl. "V Božské komedii Dante vytváří soužití Západu a Východu, Římanů a Arabů, svatého Tomáše a (islámského filozofa) Ibn Rušda," řekl.

Ztracení se v hlubokém lese, kterým Dante své nejznámější dílo začíná, může být podle Servilla zrcadlem naší doby. Podle něj Božská komedie, která je jakousi freskou tehdejšího lidského poznání, vytváří "orientační vzkaz v těchto tolik ztracených časech" a může pomoci dnešním lidem "se obrodit".

Ačkoliv svou hereckou kariéru začínal Servillo právě v divadle, v zahraničí je známý především svými filmovými rolemi. Jeho jméno je spjato s italským režisérem Paolem Sorrentinem, se kterým natočil šest filmů. K Velké nádheře, která v roce 2014 dostala cenu americké filmové akademie Oscar za nejlepší zahraniční film, Servillo pociťuje "vděk a náklonnost". "V Sorrentinovi jsem nalezl režiséra, který mi dal možnost pracovat na výjimečných rolích, a on (Sorrentino) ve mně nalezl herce, který ztvárnil záležitosti, které režisér kvůli svému pudu nechce sám odhalit a proto jejich odhalení svěřuje herci," řekl Servillo. V posledním společném filmu, Boží ruka, se Sorrentino vrací do doby svého dospívání v 80. letech v Neapoli a k tragické ztrátě rodičů.

Ve dvou Sorrentinových filmech, Božský a Oni a Silvio, Servillo zahrál bývalé premiéry Giulia Andreottiho a Silvia Berlusconiho, kteří hluboce ovlivnili poválečné dějiny Itálie. "Postava, která ztvárňuje žijící osoby, představuje pro herce tíži navíc, protože je nutné porazit obraz a stereotypy, které si o dané osobě vytvořila veřejnost," řekl Servillo.

S režisérem se Servillo snažil odhalit "symbolickou sílu" obou politických mužů, kteří jsou spjati s některými obtížnými obdobími italských dějin. Andreotti byl na vrcholu své politické kariéry, když Itálie zažívala období domácího terorismu a později byl souzen za spolčení s mafií. "Berlusconi přinesl do italské politiky herce, šoumena, velkého obchodníka, který neustále něco prodává a kupuje. Do politiky také přinesl svou stranu, které je vlastníkem a hlavním akcionářem, což dříve v italské politice nebylo," řekl Servillo. Tento způsob vedení politiky se podle něj pak dostal i do zahraničí.

V pátek Servillo zahájí v kině Lucerna festival italského filmu. Současná italská kinematografická produkce je podle něj z uměleckého hlediska "na mimořádné úrovni". "Neuplyne rok, aby se naše filmy nezúčastnily nejvýznamnějších filmových festivalů na světě. A často italské filmy také (z festivalů) přiváží ceny," uvedl. Na scénu podle něj pronikají mladí režiséři a herci.

"Divadlo je živější než film," míní. Italské divadelní scény se podle něj dokázaly rychle probrat po nucené pauze způsobené pandemií covidu-19. Důvodem je podle něj to, že divadlo odpovídá na "rituální potřebu" lidí zažít něco jedinečného a neopakovatelného. Na rozdíl od filmů se navíc divadelní představení nemohou tak jednoduše přesunout na streamovací platformy a do obývacích pokojů.

Servillo přicestoval do Prahy poprvé, a to u příležitosti akcí k 100. výročí založení italského kulturního institutu v Praze a italské kulturní diplomacie. Přiznává, že jeho očekávání ovlivnilo, jako u řady Italů, dílo italského bohemisty Angela Mariy Ripellineho Magická Praha. "Chtěl bych se odevzdat (městu), procházet se, cítit ve vzduchu vůni piva a řeky a pociťovat tuto krásnou směsici české, německé a židovské kultury," řekl Sorrentino.