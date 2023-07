Znakařka Kubová postoupila na MS do semifinále stovky

Fukuoka (Japonsko) - Znakařka Simona Kubová postoupila na plaveckém mistrovství světa do semifinále stovky. V rozplavbách byla čtrnáctá ve svém nejlepším letošním čase 1:00,45. Naopak Tomáš Franta v závodě na 100 metrů znak na semifinále nedosáhl, obsadil 24. příčku.

Jednatřicetiletá česká rekordmanka Kubová se ve svém prvním vystoupení na světovém šampionátu v japonské Fukuoce postarala o první českou účast ve večerním programu. Sedmá žena MS 2017 si polepší oproti minulému šampionátu. Loni byla v Budapešti osmnáctá se ztrátou šesti setin na semifinále. Tentokrát hrály setinky pro ni.

Byla spokojená s úvodem, první padesátku rozjela za 29,21 sekundy. "Potřebuji rozjíždět za 29,2. Je to dobrý čas, ale možná mi v závěru trochu chyběly síly, posledních asi 15 metrů bylo hodně těžkých. Uvidíme odpoledne," uvedla v tiskové zprávě. Ačkoliv na světovém šampionátu startuje už posedmé, bojovala s nervozitou. Doufá, že druhá padesátka bude v semifinále lepší. "Chtěla bych ji stlačit pod 31 sekund. Samozřejmě bych byla ráda, kdybych zaplavala pod minutu, což se mi za kariéru podařilo jen devětkrát. Bylo by to hezké, ale 31,2 na druhé padesátce není moc dobré, tak bych byla ráda, kdyby to bylo pod 31," uvedla plavkyně, jejíž český rekord z roku 2017 má hodnotu 59,65 sekundy.

Franta rovněž předvedl své sezonní maximum. V rozplavbě výkonem 54,50 zaostal o 34 setin za svým osobním rekordem. V účasti v semifinále by potřeboval zaplavat čas 53,94.

Ze svého vystoupení byl Franta hodně rozčarovaný. "Nevím, co dělám špatně… Štve mě to, protože pro tohle jsem si sem nepřijel. Pocitově to bylo dobré, udělal jsem všechno, jak jsem měl. Nevím, bylo to na nic. Sedm měsíců trénovat a pak plavat takhle… Postup byl vysoko. Ale i kdyby, tohle není dobrý čas," dodal. Ještě ho v sobotu čeká závod na 50 metrů znak.

Finálový blok začne ve 13:00 SELČ, závod Kubové je naplánovaný na 13:53 SELČ.