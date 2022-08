Znakař Franta postoupil na ME jedenáctým časem do semifinále na 100 m

Řím - Znakař Tomáš Franta prošel na mistrovství Evropy v Římě jedenáctým časem do večerního semifinále na stometrové trati. Čtyřiadvacetiletý český plavec tak zopakoval postup z rozplaveb z poloviční trati, na níž byl celkově jedenáctý.

Franta skončil ve své rozplavbě čtvrtý v čase 54,52. Zaostal tak zhruba půl sekundy za národním rekordem reprezentačního kolegy Jana Čejky, jenž byl výkonem 56,38 až třiatřicátý. Rozplavby ovládl výkonem 53,71 světový rekordman Thomas Ceccon z Itálie.

"Dvakrát jsem drknul do dráhy, takže to nebylo úplně nejlepší, ale s tím jsem už tak nějak počítal, že to může nastat. Snažil jsem se, i když se mi ten závod nejel úplně nejlíp. Ale díky bohu byl postup velmi komfortní, takže jsem rád," uvedl v tiskové zprávě svazu Franta.

V rozplavbách zaostal 36 setin sekundy za osobním rekordem. "Jdu do semifinále s tím, že chci ukázat maximum. Chtěl bych už pokořit svůj dlouholetý osobní rekord. A jestli to vyjde, třeba zase myslet i na český rekord," řekl s myšlenkou na Čejkův rekordní čas 54,03 z loňského ME v Budapešti.

Daleko za postupem do semifinále zůstal na kraulařské padesátce Jan Šefl, jenž dohmátl za 23,26 a byl v rozplavbách klasifikován na 54. pozici.

Ve večerním programu na Foru Italicu se tak představí tři čeští reprezentanti. V 18:17 čeká finále polohového závodu na 200 metrů Kristýnu Horskou, v 19:46 poplave o medaile Simona Kubová na 100 metrů znak a poté přijde na řadu semifinále znakařů s Frantou.