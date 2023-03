Zmrazení platů politiků rozpočet nezachrání, je to ale jasné gesto, míní Pavel

Praha - Možné zmrazení platů politiků nezachrání deficit veřejných financí, je ale jasným gestem vůči občanům, že jsou s nimi politici na jedné lodi. Na dnešní tiskové konferenci v Praze to řekl prezident Petr Pavel. Vládní hnutí STAN o víkendu oznámilo, že navrhuje zpomalit růst platů politiků stejně jako valorizaci penzí. Nutnost zasáhnout do růstu platů politiků předtím zdůrazňovaly i opoziční strany.

Pavel vyzval minulý týden vládu, aby s opozicí hledala řešení v otázce zmrazení platů. Podle hlavy státu není možné snížit růst penzí a platy politiků ponechat beze změn. "Z praktického pohledu zmrazení platů politiků deficit veřejných financí nezachrání, je to ale jasné a srozumitelné gesto," uvedl dnes Pavel.

Politici by podle něj tímto krokem dali veřejnosti na vědomí, že "jsou v tom s ní společně". "Z tohoto pohledu to vnímám jako důležité," uvedl. Veškeré debaty o tom, jak přesně by zmrazení vypadalo, ponechává zatím stranou. "Podstatou je, že politici půjdou občanům příkladem," zdůraznil.

Vicepremiér Vít Rakušan (STAN) v neděli v pořadu Partie televize Prima CNN News řekl, že Pavlův požadavek k vedení diskuse je legitimní. "My jsme přišli (STAN) s vlastním návrhem, který chceme projednávat koaličně a chceme ho projednávat i s opozicí. Ten návrh je takový, abychom zvýšení platů politiků zpomalili stejným způsobem, jako zpomalujeme valorizaci důchodů," uvedl. Předsedkyně TOP 09 a Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová ale v České televizi upozornila, že jde o míchání dvou různých principů dohromady. Zatímco důchody se vážou k inflaci, platy ústavních činitelů závisí na průměrné mzdě v celém hospodářství.

Hnutí ANO navrhlo před nedávnem projednat zmrazení platů vrcholných politiků na pět let na mimořádné schůzi ve Sněmovně. Koalice to většinou jednoho hlasu odmítla. S návrhem na čtyřleté zmrazení platů politiků přišlo dříve také opoziční hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD).