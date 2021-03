Zmocněnkyně Válková: Epidemie dopadá víc na ženy než na muže

Praha - Koronavirová epidemie dopadá víc na ženy než na muže. Přibylo víc nezaměstnaných žen než mužů. Ženy obvykle zůstaly doma s dětmi po uzavření škol. Víc je případů domácího násilí, kde valnou většinu obětí tvoří ženy. Na tiskové konferenci to dnes při příležitosti Mezinárodního dne žen (MDŽ) řekla vládní zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková (ANO). Vláda by měla dnes projednávat novou strategii rovnosti žen a mužů do roku 2030. Dokument obsahuje čtyři stovky opatření ke srovnání podmínek pro obě pohlaví.

"Pandemie daleko víc postihla ženy z hlediska jejich ekonomického postavení i psychického zdraví. Doplácejí na zavření škol a školek. Máme případy domácího násilí, jejichž počet stoupl až o 40 procent," uvedla Válková.

Podle Českého statistického úřadu míra nezaměstnanosti dosáhla v lednu u mužů 2,5 procenta a u žen 4,4 procenta. Zatímco u mužů byla zhruba stejná jako v polovině loňského roku a meziročně se zvedla o méně než třetinu, počet nezaměstnaných žen se v lednu meziročně zdvojnásobil. Po uzavření škol zůstaly se školáky doma hlavně ženy. Ženy tvoří také většinu personálu v sociálních službách a ve zdravotnictví.

"Ženy teď ukázaly, že moc nepovídají, a když je třeba, tak dělají. Pracují v nejrizikovějších oblastech. Všichni víme, co se děje ve zdravotnických zařízeních, v sociálních službách. Statečně to dělají a moc se o tom nemluví. V tomto ohledu máme také rezervy (v ocenění práce žen)," uvedla Válková.

Zmocněnkyně připomněla, že ženy v Česku vydělávají v průměru o pětinu méně než muži. Ve veřejném sektoru je to o 16 procent méně. Ženy pak mívají i nižší penze a ve stáří jim hrozí chudoba. Vyrovnané není zastoupení žen a mužů v politice či ve vedoucích pozicích. V Česku je nedostatek školek, chybí částečné úvazky, většinu péče o děti a domácnost mají na starosti ženy.

V žebříčku rovnosti Světového ekonomického fóra Česko obsadilo 78. příčku ze 153 zemí. "V České republice přetrvávají nerovnosti mezi muži a ženami. Bohužel se je daří odstraňovat relativně pomalu, což potvrzují různé indexy. Není moc oblastí a indexů, kde by se ČR umísťovala za Bosnou a Hercegovinou či Kazachstánem. Bohužel v rovnosti žen a mužů tomu tak je," uvedl šéf vládního odboru rovnosti žen a mužů Radan Šafařík.

K odstranění nerovností má podle Válkové přispět strategie se zhruba 400 úkoly do roku 2030 pro vládu a další úřady a instituce. Dokument se soustřeďuje na osm oblastí, a to na práci a péči, rozhodování, bezpečí, zdraví, poznání, společnost, vnější vztahy a instituce.

"Strategie je v podstatě dárek. Je to shoda okolností, že zrovna 8. března jde do vlády," uvedla Válková. Doufá, že vláda na MDŽ dokument neodmítne. Podotkla, že materiál kabinet dostává bez rozporů. "Neměla by tedy být ani debata na vládě," dodala zmocněnkyně.

Podle Šafaříka je důležitá ale hlavně následná politická podpora pro naplňování opatření. Podotkl, že vláda dokument schvaluje svým usnesením, které by mělo být závazné. "Stává se, že usnesení vlády plněna nejsou," uvedl Šafařík.

Opatření ke srovnání šancí obsahovala už předchozí strategie z roku 2014. Například změnu volebního zákona k vyrovnanému zastoupení vlády od té doby ale neprovedly.