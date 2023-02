Zmocněnkyně: V ČR je asi 30.000 dětských uprchlíků z Ukrajiny bez doprovodu

Praha - V Česku je zhruba 30.000 dětských uprchlíků z Ukrajiny, kteří se sem dostali sami bez dospělých. Část z příchozích dětí a mladých zůstává v dětských domovech. Úřady i organizace by se měly na podporu a začlenění této zranitelné skupiny víc zaměřit. ČTK to řekla zmocněnkyně pro lidská práva a národní koordinátorka pro adaptaci a integraci uprchlíků Klára Šimáčková Laurenčíková. Experti radí zajistit pro děti a mladé místa ve školách, posílit výuku češtiny a nabídnout jim kroužky. Podle výzkumu agentury PAQ Research chodilo na konci loňska v ČR do středních škol 46 procent mladých z Ukrajiny a do základních škol 90 procent ukrajinských dětí.

"V tuto chvíli evidujeme zhruba 30.000 dětí bez doprovodu, které jsou na území České republiky. Vnímáme tuto skupinu jako zvlášť zranitelnou. Byť určitá část dětí tady postupně dosáhne plnoletosti, tak nemají žádné vazby v komunitě, žádnou širší rodinu, nikoho, kdo by v případě problémů mohl být přirozenou podporou. Je důležité, abychom dokázali s touto skupinou zůstat v kontaktu a abychom také byli připraveni nabídnout podporu a pomoc, pakliže to bude potřeba," uvedla zmocněnkyně.

Podle ní sami do Česka přicházejí spíš mladí nad 15 let. Po příjezdu dostávají příchozí vízum k ochraně. S ním mají zdravotní péči, přístup ke vzdělání i zajištění. Děti bez doprovodu rovnou evidují sociální pracovníci z odborů ochrany dětí (OSPOD). Mají informace o místě jejich ubytování, podle stavu a věku jim pak poskytují podporu. Pokyny pro práci s dětskými uprchlíky bez blízkých dostali od ministerstva práce už loni na jaře. Na pomoc se zaměřují i některé neziskové organizace. "Potřebujeme i ve spolupráci s regiony a dalšími partnery zintenzivnit pozornost vůči této skupině, abychom věděli, že se tito mladí nacházejí v bezpečných podmínkách a mají podporu pro dobrou adaptaci a integraci," řekla Šimáčková Laurenčíková.

Někteří mladí teď podle ní bydlí v domovech na půli cesty, někteří se dostali do rodin. Řada ale skončila v dětských domovech. "Je pravda, že určitá část byla ubytovávána ve školských zařízeních ústavní výchovy. Tam mohou být do momentu dosažení plnoletosti. Měli by potom dostat stejnou podporu jako ti, kdo odchází z těchto zařízení a dostávají určitou finanční podporu do začátku, dostávají kontakty na návazné služby a sociální pracovníky," uvedla zmocněnkyně. O tématu chce jednat s ministerstvem školství, pod které dětské domovy spadají. "Ve chvíli, kdy bude docházet k osamostatňování, tak tam vnímám rizikový moment. Je dobré zvýšit informovanost této skupiny mladých, jak se nestát obětí vykořisťování pracovního či sexuálního, jak se bránit neetickému zacházení, jak si bezpečně najít práci, kde hledat pomoc pro samostatný život. Vnímáme, že by bylo dobré a důležité víc a intenzivně sledovat pohyb této skupiny mladých lidí po republice, a vědět, že se nedostávají do ohrožujících situací," řekla koordinátorka. O možnostech informování se chce poradit s mladými příchozími z Ukrajiny.