Praha - Nižší odvody pro pracující rodiče tak, aby víc peněz zůstalo v rodinách vychovávající nové daňové poplatníky, zkrácené úvazky bez dopadů na snížení důchodů či zvýhodnění matek při odchodu do penze navrhnou opoziční lidovci v diskusi o změně důchodového systému. Dvě novely vloží do konce příštího týdne do sněmovní legislativní knihovny, aby se k nim posléze musela vyjádřit i vláda ANO a ČSSD. Zástupci KDU-ČSL to řekli na dnešním setkání s novináři.

"Jde o reakci na neakceschopnost (nově vzniklé) důchodové komise," řekl k iniciativě novinářům poslanec KDU-ČSL Marek Výborný. Poznamenal, že pokud není shoda na zásadní změně systému, parametrické úpravy jsou nutné. Lidovecké návrhy přitom mají posílit roli rodiny, a to ve všech fázích lidského života.

Část návrhů podle členky komise a senátorky KDU-ČSL Šárky Jelínkové koresponduje s návrhy ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD). Jde o jednorázové navýšení důchodů matek o 500 korun za každé vychované dítě a zvýhodnění rodičů při odchodu do důchodu za každé dítě o rok dříve.

Dále lidovci navrhnou umožnit oběma rodičům zkrácené úvazky nebo méně časově náročné zaměstnání bez dopadu na výši důchodu. Oba rodiče by mohli vyloučit při výpočtu penze svůj příjem až do deseti let věku dítěte. Nyní může možnost využít jen jeden rodič, a to do věku čtyř let nejmladšího dítěte. Studentům vysokých škol by se pak podle KDU-ČSL měla doba studie započítávat do důchodu. Ve hře by podle KDU-ČSL měla být také úprava vdoveckých důchodů tak, aby pomohly při nenadálých událostech konsolidovat situaci v rodinách ovdovělých.

V zahrnutí prorodinných opatření do změn v důchodovém systému vidí lidovci cestu, jak se dá zvednout porodnost a snížit riziko nedostatku poplatníků v průběžném důchodovém systému. Úlevy rodičům pak podle místopředsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky nebudou znamenat podporu těch, kteří nepracují a živí se z příspěvků státu na děti, protože na výplaty důchodu vzniká nárok po 30 letech práce.

Nová důchodová komise se poprvé sešla v únoru. Věnovat by se do konce volebního období měla řešení nižších penzí žen, možnosti dřívějšího důchodu pro lidi v náročných profesích, příjmům systému a nastavení vdovských a vdoveckých penzí. Opoziční politici i někteří ekonomové zadání kritizovali. Podle nich by se tým měl zabývat hlavně udržitelností systému do budoucna a poměrem důchodu ke mzdě.