Změny v DPH na pivo podle svazů zasáhne podniky na vesnicích a malých městech

Praha - Vládní návrh na zvýšení DPH z točeného piva ze současných deseti na 21 procent povede k odlivu hostů z restaurací a hospod. ČTK to řekla výkonná ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven Martina Ferencová, podle které změny zasáhnou hlavně podniky v menších městech a na vesnicích. Luboš Kastner z Asociace malých a středních podniků mluví dokonce o likvidaci české gastronomie, zejména v regionech. Vláda chce mírně zvednou DPH i na stravovací služby z deseti na 12 procent. Na 21 procent by se měla zvýšit daň také z nealkoholických nápojů.

Svaz pivovarů už dříve upozornil na to, že loni se prodej piva v restauracích držel na nejnižší úrovni za posledních deset let. Zatímco v roce 2009 se v hospodách a restauracích vypila téměř polovina piva, loni to bylo 31 procent. Právě na prodeji piva jsou venkovské podniky a hospody v menších městech nejvíce závislé, upozornila Ferencová. "Mrzí nás, že se vláda rozhodla místo větších úspor jít cestou další zátěže hospod a restaurací. Obáváme se, že tento krok povede k dalšímu odlivu hostů," doplnila.

Podle Kastnera se vláda rozhodovala bez ohledu na argumenty restauratérů. AMSP už dříve navrhovala, aby se u změn DPH týkajících se gstronomie zavedlo alespoň dvouleté přechodné období, aby podniky měly šanci se na ně připravit. Odmítá také to, že zvyšování DPH povede k vyššímu výběru daně právě kvůli útlumu celého sektoru pohostinství.

Kastner také kritizuje rozhodnutí vlády ponechat nulovou spotřební daň na takzvaná tichá vína, zůstává pouze daň na šumivá vína. Považuje to za neférové jednání vůči jak pivovarům, tak pěstitelům chmele.

"Víno, jehož prodeje jako jediné kategorie dlouhodobě rostou, se podílí 25 procenty na prodejích alkoholu, se sedmdesátiprocentním podílem importu," poznamenal s tím, že spotřební daň odvedená z šumivých vín tvoří jen čtyři procenta z celkové částky. "Celý proces jednání o balíčku je pro mne plný hořkosti a pocitu zmaru, že zlobbovaná politika zvítězila nad racionalitou daty podložených argumentů," dodal.

Vláda ve svém konsolidačního balíčku naopak chystá zvyšování spotřební daně na lihoviny, a to už příští rok o deset procent a až do roku 2028 pravidelně o pět procent ročně. Kritizují to i svazy výrobců lihovin, jako je Unie výrobců a dovozců lihovin nebo Unie destilatérů, která upozorňuje na to, že zvyšování spotřební daně povede jen k růstu černého trhu.

Martin Žufánek z rodinného Lihovaru Žufánek na twitteru napsal, že se zásadně zvýší konzumace levných dovozových krabicových vín a podobných produktů, což pocítí podle něj i vinaři. "Existuje totiž početná skupina lidí, která pije všechny ty tuzemáky a vodky v ceně kolem 120 korun. S novou spotřební daní přejdou na levnější alternativu, což je dovozové víno," poznamenal a dodal, že krabicová vína stojí v obchodech kolem 30 Kč.