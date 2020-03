Změna sazeb ČNB není podle Rusnoka nyní příliš účinný nastroj

Praha - Změna úrokových sazeb Českou národní bankou není nyní příliš účinným nástrojem na boj s bezprostředními ekonomickými dopady šíření koronaviru. Novinářům to řekl guvernér ČNB Jiří Rusnok. Pokud ale bankovní rada na zasedání na konci března podle něj dojde k závěru, že by případné snížení sazeb pomohlo, byť jen psychologicky, tak v tom nevidí problém.

ČNB má totiž podle Rusnoka na pohyb sazeb, na rozdíl od řady jiných centrálních bank prostor. To společně s výrazným rozpočtovým polštářem a volně pohyblivým kurzem koruny podle něj činí z české ekonomiky jednu z nejlépe připravených na případnou krizi.

"To příští zasedání je zahaleno řadou nejistot. Pokud na tom zasedání dojdeme k závěru, že snížení sazeb je něco, co by pomohlo, byť i psychologicky, tak to klidně uděláme. Z dnešního pohledu se mi zdá, že to ale není něco, co by bylo potřeba, co by tu situaci nějak zásadně mohlo ovlivnit, zejména tu krátkodobou," uvedl guvernér. Dodal ale, že nevidí problém na jednom z dalších zasedání rady snížit úrokové sazby i více než o čtvrt procentního bodu, když to ekonomická situace ukáže.

Bankovní rada ČNB na posledním měnovém zasedání na počátku února úrokové sazby zvýšila. Základní úroková sazba, od níž se odvíjí úročení komerčních úvěrů, tak stoupla o 0,25 procentního bodu na 2,25 procenta.