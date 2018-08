Praha - Výprava cestovatele Dana Přibáně a jeho přátel z Indie, kterou dnes zakončil, bude zřejmě poslední expedicí známého "žlutého cirkusu". Pribáň to v neděli řekl po návratu do Prahy, kam ho do parku na Kavčích horách přišly přivítat stovky fanoušků. Za 11 let ve žlutých vozech východoněmecké výroby projel celý svět. Poslední výprava trvala pět měsíců a expedice při ní i přes řadu technických komplikací úspěšně a urazila 17.000 až 18.000 kilometrů.

"Zatím to tak vnímáme, co se týče trabantů, protože už nemáme kam jet, a říkáme si, že to je pořád znovu dokolečka to samé," řekl cestovatel na otázku, jestli jde skutečně o poslední výpravu. "Ale tohle je tak krásné, že třeba ještě něco vymyslíme," dodal s odkazem na stovky lidí, kteří přišli expedici na Kavčí horách přivítat.

Expedice dorazila do Prahy podle plánu krátce po 16:00. V sobotu se již dočkala přivítání ve Zlíně, kam ji rovněž přišlo podpořit velké množství lidí. Na rozdíl od soboty dnes cestovatelům přálo počasí, takže počet lidí byl podle Pribáně výrazně větší. Na pódiu cestovatelé zazpívali humornou písničku, kterou společně na motivy svých dobrodružství složili.

Video: Příjezd žlutých trabantů do Prahy

26.08.2018, 20:45, autor: ČTK, zdroj: ČTK

Z Indie se Přibáň s přáteli vydali polským Fiatem 126p a Jawou 250 přezdívanou Anežka. Cestovatelé při cestě řešili řadu technických závad, při jejichž opravách museli často improvizovat. Všechny potíže nicméně zvládli vyřešit na místě. Trasa expedice vedla z jihu Indie, kam se vozy dostaly lodí, přes Nepál, Čínu, Pákistán, Tádžikistán, Kyrgyzstán, Uzbekistán, Kazachstán, Rusko, Ukrajinu a Slovensko zpět do České republiky.

V minulosti už Přibáň a jeho přátelé projeli Hedvábnou stezku, Afriku, Jižní Ameriku a Austrálii. Letošní výpravou tak dokončili cestu kolem světa, stejně jako z předchozích cest i z té poslední plánují vytvořit film či přednášky.

Přibáň se pro svůj projekt inspiroval cestovatelem Františkem Alexandrem Elstnerem, který v první polovině 20. století projížděl Afrikou v aerovkách. Na první cestu se tříčlenná výprava vydala v roce 2007 v Trabantu 601 Kombi z roku 1986.