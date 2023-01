Zloděje šperků za miliony v Praze pomohl odhalit kelímek v rukou jednoho z nich

Praha - Pachatele krádeže šperků za několik milionů korun v Praze pomohl odhalit kelímek s nápojem v rukou jednoho z nich. Dvojice zlodějů loni v říjnu vnikla do bytu v Italské ulici, kamerové záznamy z okolí místa činu ale nebyly dostatečně kvalitní. Jeden z pachatelů ale na videu držel v ruce kelímek s brčkem, který mohl pocházet z blízké provozovny. Videonahrávka odtud muže umožnila identifikovat. ČTK to dnes řekl mluvčí pražské policie Jan Rybanský. Pachatelům podle něj kvůli vysoké škodě hrozí až osm let vězení.

Dva muži se bez použití násilí dostali do bytu v Italské ulici loni 18. října odpoledne. Odnesli si drobné cennosti, tisíc eur (v přepočtu zhruba 24.000 Kč) a trezor, kde měli majitelé šperky za několik milionů korun. Po zadržení kriminalisté zajistili u podezřelých šperky za víc než 2,3 milionu korun, po dalších cennostech pátrají. Policie oba muže obvinila z krádeže a porušování domovní svobody, napsal Rybanský na webu.

Kamerové záznamy z okolí místa činu k jednoznačné identifikaci pachatelů nestačily, kriminalisté si na nich ale všimli kelímku v rukou jednoho z mužů, řekl mluvčí. Vyšetřovatelé proto předpokládali, že zloději mohli před činem navštívit provozovnu blízko místa činu. "To se prověřením skutečně potvrdilo a kriminalisté tím získali videozáznamy z provozovny, kde se muži před činem občerstvili. Díky nim identifikovali 24. října, tedy šest dní po činu 'starého známého', který za obdobnou trestnou činnost byl již v minulosti souzen," uvedl Rybanský.

Muž podezřelý z krádeže se navíc v daný den účastnil soudu, kam si pro něj vyšetřovatelé došli. "V průběhu výslechu se k činu doznal a následně vydal i šperky, které měl schované u přítelkyně. Druhého podezřelého policisté vypátrali téhož dne ve večerních hodinách na Václavském náměstí i s částí odcizených šperků, navíc byl v celostátním pátrání. Na policejní služebně se ke krádeži doznal a následně předal policistům i zbytek odcizeného lupu, který měl doma," doplnil mluvčí.