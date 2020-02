Zlínský kraj vyměřil Arrivě pokutu 690.000 Kč

Zlín - Zlínský kraj vyměřil společnosti Arriva vlaky za potíže v železniční dopravě pokutu 690.000 korun. Novinářům to po dnešním jednání se zástupci společnosti řekl hejtmanův náměstek Pavel Botek (KDU-ČSL). Důvodem je porušení vzájemné smlouvy. Firma měla potíže s dodržováním jízdních řádů, několik týdnů v jejích vlacích nefungoval odbavovací systém pro prodej jízdenek cestujícím. Ředitel společnosti Jiří Nálevka dnes novinářům řekl, že firma sankci akceptuje.

"Jsme si vědomi toho, že při zahájení provozu nebyly stoprocentně plněny některé požadavky stanovené ve smlouvě," uvedl Nálevka. Pokutu Arrivě vyměřil v lednu také Liberecký kraj, a to 815.000 korun. Pokutu dalo společnosti i ministerstvo dopravy, sankce vůči firmě tak činí celkem 2,175 milionu korun.

Firma Arriva vlaky zajišťuje od loňského 15. prosince veřejnou dopravu na několika tratích ve Zlínském kraji. Od té doby však v jejích vlacích přetrvávaly potíže s prodejem jízdenek kvůli nefunkčnímu odbavovacímu systému, který proto dopravce v lednu nahradil. Kvůli nefunkčnímu odbavovacímu systému jezdili cestující některými vlaky Arrivy v prosinci a lednu zdarma. Už dříve se Arriva zavázala, že výpadek v tržbách, které jsou příjmem hejtmanství, Zlínskému kraji nahradí.

Kromě potíží s odbavovacím systémem se Arriva především v prvních dnech platnosti nového jízdního řádu potýkala s velkými zpožděními, ve vlacích chyběly české nápisy, některé vozy dokonce vůbec nevyjely. Dopravce měl potíže také s informačním systémem, tedy světelnými tabulemi s informacemi odkud a kam souprava jede. V některých soupravách Arrivy v regionu už funguje. Ve zbývajících vlacích by se tabule měly objevit na jaře.

Vyměřená sankce se týká období od 15. prosince do 31. ledna. "Sankce se skládá jednak z postihu za nedodržování standardů služeb a vybavenosti vozidel, další část pak tvoří záloha za ušlý zisk z jízdného, který byl způsoben nefunkčností odbavovacích zařízení ve vlacích Arrivy. Z porovnání tržeb za měsíc březen vůči problematickému začátku na přelomu roku pak tento rozdíl tržeb dofakturujeme," uvedl Botek, podle kterého by mělo jít o sankce v řádu minimálně desítek tisíc korun. Provoz vlaků Arrivy se však podle něj výrazně zlepšil. "Dnes už se nevyskytují závažné problémy nad rámec běžného provozu, se kterými se občas potýkají i ostatní dopravci," uvedl Botek.

"Z našeho pohledu se podařilo provozní situaci zcela stabilizovat, věříme tomu, že jsme v rutinní fázi provozu. Samozřejmě jako každý další dopravce budeme čelit různým provozním závadám, individuálním pochybením, které můžou nastat ze strany personálu. Avšak nevnímáme, že by zde bylo nějaké systémové pochybení," uvedl Nálevka.

Arriva vlaky obsluhuje spoje z Rožnova pod Radhoštěm do Bylnice, ze Vsetína do Velkých Karlovic, mezi stanicemi Staré Město u Uherského Hradiště a Bylnice a Uherským Brodem a Luhačovicemi. Loni uzavřená smlouva s Arriva vlaky platí na deset let. Na dalších tratích v regionu nadále jezdí České dráhy.

