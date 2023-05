Zlínský filmový festival má program i pro zrakově handicapované děti

Zlín - Zlínský filmový festival pro děti a mládež se letos zaměří i na program pro zrakově handicapované děti. Nabídne projekt Radost tvořit, Kavárnu Potmě i filmové projekce s audio komentářem, řekla dnes ČTK mluvčí Zlín Film Festivalu Kateřina Martykánová. Festival se letos bude konat 63. rokem, a to od 1. do 7. června.

Projekt radost tvořit je zaměřený na výtvarnou tvorbu dětí se zrakovým postižením. Tématem letošního 25. ročníku bylo Lidé a čas. "Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční v sobotu 3. června, v rámci doprovodného programu Zlín Film Festivalu. Děti se zrakovým handicapem navštíví i některá filmová představení," uvedla mluvčí. Radost tvořit je společný projekt Zlín Film Festivalu a Speciálně pedagogického centra při Dětském domově, Mateřské škole, Základní škole a Praktické škole Zlín. Odborná porota letos posuzovala 98 děl dětí od dvou let, studentů základních a středních škol. Výtvarná díla dětí budou vystavena po dobu festivalu ve foyer zlínského kongresového centra, kde se také festival koná.

Poprvé se do projektu zapojil i Nadační fond Českého rozhlasu Světluška, který pro jednoho z vítězů připravil odměnu. "Projekt Radost tvořit jsme propojili s letitou tradicí Vydavatelství a nakladatelství Českého rozhlasu, které připravuje pro žáky ZUŠ a mladé hudebníky se zrakovým postižením notopisy v Braillově písmu. Letošní vydání not ozdobí titulní strana právě z vybraného výtvarného díla," uvedla ředitelka nadačního fondu Gabriela Drastichová. Světluška také přiveze do Zlína Kavárnu Potmě.

„Projekty Radost tvořit a Kavárna Potmě však nebudou jedinými akcemi, prostřednictvím kterých chceme přiblížit vidícím svět nevidomých. Rádi bychom jim také umožnili sdílet společné filmové zážitky," uvedla výkonná ředitelka festivalu Jarmila Záhorová. Festival společně s Českým rozhlasem Zlín nabídne zrakově handicapovaným možnost zúčastnit se několika projekcí s audio komentářem. "Děti tak budou mít možnost navštívit během festivalu pohádku a filmy Krakonošovo tajemství, Tajemství pana M a Děti Nagana," uvedla mluvčí.