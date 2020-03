Zlínská univerzita vaří vlastní dezinfekční gel, poptávka roste

Zlín - Zaměstnanci zlínské Univerzity Tomáše Bati (UTB) dnes uvařili další dávku vlastního dezinfekčního gelu na ruce, který bude škola používat ve svých prostorách. Antibakteriální gel univerzita distribuuje i na trh. Poptávka po něm nyní kvůli nákaze novým koronavirem prudce roste, škola je schopna denně uvařit 360 až 480 litrů gelu. Novinářům to řekli rektor UTB Vladimír Sedlařík a vedoucí oddělení transferu a technologií Tomáš Sáha.

Fotogalerie

Škola gel po certifikaci uvedla na trh v roce 2014. "Nyní v rámci nouze, která nastala, co se týká dostupnosti těchto prostředků, využíváme našich znalostí a vyvíjíme si gel pro naše vlastní potřeby. Předpokládám, že každý z našich zaměstnanců obdrží balení tohoto gelu. A pokud bude zájem, tak gel můžeme v rámci propagačních akcí distribuovat i do různých sociálních zařízení," uvedl Sedlařík. Univerzita podle něj výrobou gelu ve srovnání s nákupem podobných prostředků uspoří zhruba 50 procent.

Hlavní surovinou pro výrobu gelu je líh. Dále je jeho součástí demineralizovaná voda, látka způsobující gelovitost výrobku, konzervant i látka, která líh zjemňuje tak, aby co nejméně vysušoval pokožku. Jednotlivé suroviny se téměř tři hodiny míchají při teplotě 55 až 60 stupňů Celsia v takzvaném homogenizátoru, který připomíná velký mixér. "Objem na jednu výrobu je 120 litrů, může se samozřejmě vařit několik várek denně," řekl Sáha.

Po dokončení výroby gel putuje do histologických nádob, kde se nechá zchladit a poté se aplikuje do obalů."Byli bychom rádi, kdyby se výrobek rozšířil po celé univerzitě. Kvůli koronaviru je enormní poptávka i ze strany firem, kontaktují nás, jestli bychom byli schopni pro ně něco vyrobit. Navýšení je v řádech stovek procent. V současné době máme objednávky na tří až čtyřtýdenní výrobu," uvedl Sáha. Na plnou kapacitu výroby by podle něj mohla UTB najet během dvou týdnů.

Univerzita uvádí účinnost gelu 99,9 procenta. "To znamená, že tam nějaká ta malinka skulinka je. Ale ve většině případů je gel naprosto účinný a opravdu dokáže zničit veškeré bakterie a viry," řekl Sáha. Výrobek podle něj představuje i jeden ze stupňů ochrany právě proti novému koronaviru.