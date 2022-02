Zlín zdolal v nájezdech Olomouc, manko na Kladno snížil na 12 bodů

Zlín - Hokejisté posledního Zlína porazili v utkání 54. kola extraligy Olomouc 3:2 po nájezdech. Berani inkasovali jako první, pak otočili vývoj na 2:1, ale rozhodnout musel až v páté sérii nájezdů útočník Patriks Zabusovs, jenž byl jediným úspěšným exekutorem. Zlínští tak uspěli podruhé za sebou a snížili manko na Kladno na 12 bodů. Hanáci ztratili třetí z posledních čtyř vystoupení.

Zlín do zápasu vstupoval se sérií čtyř domácích vítězství v řadě, Hanáci si však na tuto skutečnost dali dobrý pozor. Hned ve 43. sekundě otevřel skóre Klimek, který při přečíslení dvou na jednoho zužitkoval nahrávku od Krejčího.

Další možnost měl opět po nahrávce účastníka olympijských her v Pekingu Ondrušek, jeho střelu ale obětavě helmou zablokoval i za cenu krvavého zranění Karafiát. Dvě možnosti vyrovnat měli Berani po trestech Švrčka a Knotka, ale nestalo se tak.

Zlín dotáhl stav až ve 27. minutě: Honejskovu střelu vyrazil Lukáš jen před sebe, kde dorážel Claireaux. A ještě veseleji bylo na Zimním stadionu Luďka Čajky ve 33. minutě. Gazda vypálil od modré čáry a do jeho střely šikovně vložil hůl Sedláček - 2:1. V prostředním dějství nebyli hosté moc aktivní, přeci jen ale zvládli v poslední minutě srovnat, když Kašíka překonal podruhé v utkání Klimek.

Nerozhodný stav vydržel až do třetí sirény. Za Berany měl možnost Gazda, za Hanáky Kusko, brankáři ale byli v obou případech úspěšnější.Hned na začátku prodloužení se dostal do úniku Nahodil, kličku do forhendu mu ale Kašík vystihl. Další šanci měl Olesz, ani on ale duel neukončil.

V nájezdech uspěli domácí. Gazda zazvonil na tyčku, Zabusovs už ale v poslední sérii nájezdů jako jediný uspěl a zařídil Beranům pátou výhru doma v řadě.

PSG Berani Zlín - HC Olomouc 3:2 po sam. nájezdech (0:1, 2:1, 0:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 28. Claireaux (Honejsek, Mallet), 33. P. Sedláček (Gazda, Mallet), rozhodující sam. nájezd Zabusovs - 1. Klimek (D. Krejčí, Nahodil), 40. Klimek (Ondrušek). Rozhodčí: Šír, Obadal - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 2:5. Bez využití. Diváci: 2700 (omezený počet).

Zlín: Kašík - Gazda, M. Novotný, Suhrada, O. Němec, Ferenc, Matyáš Hamrlík - Mallet, Claireaux, Honejsek - Zabusovs, R. Veselý, Kubiš - Karafiát, Hejcman, Köhler - Okál, Makarenko, P. Sedláček - Fryšara. Trenér: L. Jenáček.

Olomouc: Lukáš - T. Černý, Ondrušek, Dujsík, Švrček, Škůrek, Řezníček, Rašner - Nahodil, Krejčí, Klimek - Bambula, J. Knotek, Kusko - J. Navrátil, Kolouch, Olesz - Kunc, Lichanec, V. Burian. Trenéři: Moták a J. Tomajko.