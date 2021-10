Zlín zdolal České Budějovice 2:0 a v lize vyhrál po šesti zápasech

Zlín - Fotbalisté Zlína porazili ve 13. kole první ligy České Budějovice 2:0 a v nejvyšší soutěži zvítězili po šesti zápasech. O branky "Ševců" se postarali v první půli David Tkáč a po změně stran Robert Hrubý. Domácí od 77. minuty hráli bez vyloučeného Rudolfa Reitera, který obdržel červenou kartu po pouhých sedmi minutách na hřišti. Dynamo nebodovalo po čtyřech kolech.

Po opatrném úvodu zahrozili poprvé domácí. Čanturišvili v deváté minutě pořádně protáhl gólmana Vorla. Vzápětí mohl po rohu stejný hráč zakončovat, ale v krkolomné pozici poslal míč vedle.

Hosté se dostali do první velké šance v 17. minutě, kdy Van Buren běžel na zlínskou branku, Dostála ale přehodil jen slabě, a tak mohl Procházka odkopnout míč na roh.

"Ševci" si v dalším průběhu první půle udržovali územní převahu, ale k vyšší efektivitě útočných akcí jim chyběl lepší pohyb a kombinace. Ve 27. minutě neuspěl při hlavičce Conde.

Skóre se změnilo o 10 minut později, kdy Poznar sklepl centr na Tkáče, který přesnou střelou zajistil Zlínu vedení. Devatenáctiletý záložník zaznamenal čtvrtou trefu v aktuální sezoně nejvyšší soutěže.

Po přestávce posílil ofenzivu hostů jejich nejlepší ligový střelec v ročníku Bassey, ale šance měli domácí. Nejprve Vraštil hlavičkoval vedle a v 56. minutě zazdil vyloženou příležitost Poznar, když tváří v tvář nepřekonal Vorla, byť na zpracování i střelu měl spoustu času.

Domácí to mrzet nemuselo. Vzápětí Rakovan zlikvidoval hlavičku Sladkého, aby pak z následné rychlé akce střílel Hrubý a míč po lehké teči skončil v síti.

Hosté vrhli všechny síly do útoku, ale tím odkrývali prostor pro brejky. Hrubý nastřelil břevno, Dramé pálil těsně vedle a Reiter se ukličkoval. V 74. minutě Reiter zezadu fauloval Hellebranda, za což mu rozhodčí Radina udělil žlutou. Po konzultaci s videorozhodčím Kocourkem se však šel podívat na opakované záběry, po nichž svůj původní verdikt přehodnotil a Reitera vyloučil.

Zlín závěr zápasu zvládl a Jihočechy porazil v lize potřetí za sebou. Doma v nejvyšší soutěži zvítězil po čtyřech porážkách poprvé od 7. srpna. České Budějovice nevyhrály venku osmý ligový duel v řadě.

Hlasy po utkání:

Jan Jelínek (asistent trenéra Zlína): "Hodnotí se mi to o poznání líp než v minulých zápasech. Udrželi jsme vzadu nulu, dali jsme fanouškům zase něco pozitivního. Kluci to zvládli takticky, dobře chytal Rakovan, byli jsme nebezpeční dopředu, mohli jsme přidat ještě třetí gól, ale i dvoubrankovou výhru bereme. Ulevilo se nám, že jsme získali tři body a ukončili sérii bez výhry. Hlavní pro mě ale je, že jsme ukázali směr, kterým chceme jít."

David Horejš (trenér Č. Budějovic): "Vstoupili jsme do utkání dobře, ale trvalo to jen deset minut. Bylo to o první proměněné šanci. Zatímco Van Buren tu svoji neproměnil, Zlín se prosadil, byl agresivnější, vyhrával osobní souboje. Velké problémy nám dělal Poznar. Stopeři nepodali takový výkon, jaký bychom si představovali, ale to platilo o celém týmu. Po druhém gólu jsme to už jen dohrávali, i když jsme měli na hřišti velký počet útočníků. Domácí si to pohlídali a zaslouženě zvítězili. Nepodali jsme takový výkon, abychom dnes mohli pomýšlet na body."