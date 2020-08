Zlín vstupuje do sezony s přáním hrát v klidném středu

Zlín - Fotbalisté Fastavu Zlín vstoupí do nové prvoligové sezony s cílem umístit se ve středu tabulky. Na dnešní tiskové konferenci před sobotním prvním zápasem se na tom shodli generální manažer klubu Zdeněk Grygera i trenér Bohumil Páník. Oběma se také zamlouvá nový ligový model s 18 týmy a bez nadstavby.

"Krásným snem by bylo skončit v horní polovině tabulky," řekl Páník, který se na zlínskou lavičku vrátil během "koronavirového" jara. "Každé umístění o příčky níž bude pro nás pocitově horší," dodal. "Naším cílem jsou v začínající sezoně střední pozice v tabulce," doplnil jej Grygera.

Klub musel v nelehké ekonomické době snížit rozpočet. "Je to v řádu milionů," oznámil ředitel klubu Leoš Gojš. Podle něj hráči během koronavirového stopstavu brali o 30 procent menší platy, nyní se vrátili na plné hodnoty. "Nikdo neví, co bude dál. Musíme brát v potaz i náklady na testování hráčů, dopravu, zvýšené náklady při ubytování při venkovních zápasech," vypočítal.

Ligu čeká nový model s 18 týmy. Zlínským funkcionářům se tento svým způsobem nouzový režim líbí. "V jednoduchosti je síla, dovedu si to představit i směrem do budoucna," řekl Páník. "Hrát každý s každým bez nadstavby je zažitým zvykem, nám v klubu se to zamlouvá a klidně by se to mohlo zachovat i nadále," sdělil Grygera.

Během krátké letní přestávky zaznamenali na zlínské Letné více odchodů než nových tváří. Z Baníku Ostrava přišel stoper s reprezentačními zkušenostmi Václav Procházka, z druholigového Ústí nad Labem pak ofenzivní hráč Youba Dramé. Z hostování se vrátili Patrik Slaměna (Prostějov) a Pavel Vyhnal (Teplice).

Do Karviné odešel obránce Lukáš Bartošák, Bohemians 1905 uplatnili opci na Petra Hronka, hostování ve Zlíně ukončili Davis Ikaunieks (návrat do Jablonce) a Oleksandr Azackij (návrat do Baníku Ostrava). Adnan Džafič přestoupil do bosenské Tuzly, Adam Tkadlec odešel hostovat do druholigové Líšně a angažmá si hledá obránce Ondřej Bačo.

Kádr nyní čítá 25 hráčů včetně tří brankářů. "Přestupní termín je až do 5. října, takže kádr ještě není uzavřený," připustil Grygera další změny. "Nejprve budeme řešit případné uvolnění některých hráčů na hostování, aby měli více herních příležitostí," uvedl.

Trenér Páník zatím myslí na dvě nejbližší kola. "Po nich je reprezentační přestávka a uvidíme, co s hráči udělá netypické léto a netypická příprava," řekl zkušený trenér.

Ševci vstoupí do prvoligových bojů v sobotu regionálním derby se Slováckem. Do hlediště bude při dodržení všech hygienických opatření moci přijít maximálně 1450 diváků, což odpovídá čtvrtině kapacity stadionu. "Máme prodáno 1400 permanentek," doplnil Gojš.