Zlín utnul v Pardubicích čekání na venkovní výhru a vrátil se do boje o záchranu

Pardubice - Fotbalisté Zlína ve třetím kole ligové nadstavby ve skupině o záchranu zvítězili 2:1 na hřišti předposledních Pardubic a z posledního místa ztrácejí už jen bod na barážové příčky. Domácí poslal do vedení ve 25. minutě kapitán Pavel Černý, za 11 minut ale srovnal Filip Balaj a obrat dokonal v 86. minutě Antonín Fantiš premiérovou trefou v ročníku. Východočeši, kteří mají stejně bodů jako čtrnácté Brno, přišli o šanci dostihnout třinácté Teplice a zachránit se bez nutnosti hrát případnou baráž.

"Ševci" vyhráli venku v nejvyšší soutěži po 30 zápasech a poprvé od 28. srpna 2021 a duelu v Liberci. Dnešního soupeře zdolali podruhé v sezoně a oplatili mu únorovou porážku 1:2 ze stejného stadionu. Pardubice doma nebodovaly po předchozích dvou výhrách.

Pardubický trenér Kováč dal příležitost stejné zahajovací jedenáctce jako před týdnem při výhře 2:0 v Brně. Na druhé straně kouč Vrba udělal oproti porážce 1:2 v Teplicích dvě změny. S výjimkou karetních trestů vůbec poprvé od svého příchodu do klubu nenasadil do základní sestavy středního záložníka Hrubého. "Ševcům" znovu chyběl zraněný kapitán Procházka a nakonec i nejlepší střelec Kozák, jenž v sestavě dle zápisu původně figuroval. Na hrotu útoku ho nahradil Balaj.

Pardubice od úvodních minut udávaly tempo utkání. Černý v osmé minutě ve velké šanci minul bránu, domácí se ale dočkali ve 25. minutě. Pikul si narazil s Janoškem, ve střelecké pozici zachoval chladnou hlavu a ještě našel před odkrytou bránou Černého, který pohlednou kombinační akci bez problémů zakončil. Osmatřicetiletý kapitán dal pátý gól v ročníku, čímž si vytvořil nové sezonní maximum v nejvyšší soutěži.

Po půlhodině mohl zvýšit Janošek, jehož střelu na přední tyč vytáhl brankář Dostál na roh. O šest minut později tak udeřili z první vážnější akce hosté. Slončíkův jemný centr si našel na malém vápně Balaj a přesnou hlavičkou zapsal třetí trefu v aktuální ligové sezoně.

Do druhého poločasu vstoupili Východočeši ještě lépe než do toho úvodního a vytvářeli si jednu šanci za druhou. Nejhorší ofenziva soutěže nicméně potvrzovala, že se střílením gólů má problémy v průběhu celé sezony. Pikulův technický obstřel lapil Dostál a zlínský brankář se blýskl i proti Černému, který ve skluzu dobře usměrnil Sychrův střílený centr. Takřka drtivá desetiminutovka nepřinesla domácím branku ani po Ichově nadějném tečovaném pokusu.

Na druhé straně zahrozil po sérii hlaviček Fantiš, Nita byl ale pozorný, stejně jako o chvíli později při Vukadinovičově ráně z voleje. Vynikající zápas odehrál polský záložník Pikul a korunovat ho mohl po hodině hry, kdy trefil střelou zpoza vápna tyč.

Zlín potřeboval vzhledem k situaci v tabulce zvítězit, nebezpečnější ale byli až do konce duelu domácí. V 74. minutě už se část pardubického stadionu radovala z gólu, Janoškův pohotový pokus ale skončil jen v boční síti Dostálovy brány. Zlínský brankář udržel naděje svého týmu na záchranu i při dvojité šanci Helešice a Janoška.

V 86. minutě tak přišel nečekaný trest. Nita pouštěl Dramého přetažený centr do zámezí, nevšiml si ale zabíhajícího Fantiše, který z úhlu trefil hlavou odkrytou bránu. Hektický závěr už další gól nenabídl a Zlín zvítězil na hřišti Pardubic na pátý pokus poprvé v lize.

Hlasy po utkání:

Radoslav Kováč (trenér Pardubic): "Vstoupili jsme do zápasu velmi dobře, dali jsme krásný gól. Pak jsme byli trochu pasivní, což se nám stává po vedoucí brance pořád dokola. Druhou půli jsme si vytvářeli dost šancí, hodně střel, dali jsme tyčku. Chyběl tomu druhý gól, který by dneska rozhodl. V 86. minutě udělal Florin Nita obrovskou chybu, za mě naprosto strašnou. Víme, že nám hodněkrát pomohl, ale tohle udělat v 86. minutě je trestuhodné. Celý rok jsme na chvostu, dneska bychom to vyřešili, mohli jsme udělat první krok a vyhnout se poslednímu místu. Nesu to těžko, jsem obrovsky zklamaný. Byl jsem absolutně přesvědčený, že to dneska zvládneme."

Pavel Vrba (trenér Zlína): "Jsem samozřejmě rád, že jsme udrželi šanci na záchranu. Dnešní zápas byl strašně důležitý, při prohře už by to byla skoro neřešitelná situace. Byl to klíčový zápas, vítězstvím jsme si strašně pomohli. Po minulém zápase v Teplicích jsme byli zklamaní z průběhu, po kterém jsme prohráli, dnes jsme naopak měli štěstí. Možná nám to vrátil ten nahoře. Pardubice hrály velice dobře, ve středu pole byly kombinačně silnější, důraznější. My měli dobře postavenou obranu a v koncovce jsme měli štěstí. Vyhráli jsme venku po 30 zápasech, což je hrozné číslo. Na druhou stranu jsme na jaře byli několikrát blízko ukončení série. Jsem jenom rád, že jsme to prolomili zrovna v téhle situaci. Je to další impuls do zbývajících zápasů."

FK Pardubice - Trinity Zlín 1:2 (1:1)

Branky: 25. P. Černý - 36. Balaj, 86. Fantiš. Rozhodčí: D. Černý - Nádvorník, Hájek - Zelinka (video). ŽK: Pikul, Kováč (trenér) - Didiba, Kolář, Balaj. Diváci: 4420.

Pardubice: Nita - Icha (89. Tischler), Hranáč, Vlček, Chlumecký - Darmovzal - Sychra (70. Helešic), Hlavatý (89. Huf), Janošek, Pikul (81. Vacek) - P. Černý (70. Krobot). Trenér: Kováč.

Zlín: Dostál - Cedidla, Simerský, Kolář, Bartošák (63. Reiter) - Didiba, Janetzký - Vukadinovič (79. Dramé), Slončík (63. Hrubý), Fantiš (90. Silný) - Balaj (90. Kovinič). Trenér: Vrba.